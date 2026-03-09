Előkerülhetett Szabó Bálint, a trombitás botrányhős

Vasárnap eltűnés miatt körözést adott ki a Kőszegi Rendőrkapitányság Szabó Bálint, volt szegedi önkormányzati képviselő ellen, miután a hozzátartozói napok óta nem tudták elérni. Hétfő reggel azonban egy olvasó a váci S71-es vonalon utazva látni vélte a politikust, és a Nyugati pályaudvaron fényképeket is készített róla – írta az Index.hu.

Szabó Bálintot egy váci S71-es elővárosi vonaton látták

Fotó: MW archív

Az olvasói beszámoló szerint Szabó Bálint Fótnál szállt fel a szerelvényre, amely nagyjából fél nyolc körül érkezett meg Budapestre, a Nyugati pályaudvarra. A férfit a peronon is látták, az esetről készült fotókat pedig eljuttatták az Index szerkesztőségéhez, és értesítetté a rendőrséget is az észlelésről. A rendőrség vasárnap a Police.hu oldalon tett közzé felhívást Szabó Bálint eltűnése miatt, és a lakosság segítségét kérte felkutatásához.

Láthatták az eltűnt politikust

Az ügy körül az elmúlt napokban több ellentmondás is felmerült. A Szabó Bálintot támogató Szabad Ország Mozgalom (SZOM) szombaton arról számolt be közösségi oldalán, hogy a politikus március 5. délután óta nem elérhető, telefonja ki van kapcsolva, és sem családtagjai, sem ismerősei nem tudják felvenni vele a kapcsolatot. A szervezet azt is állította, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság korábbi megkereséseikre nem adott tájékoztatást. A feltételezett eltűnés időpontja azonban kérdéseket vet fel.

A politikust ugyanis pénteken még egy nyilvános rendezvényen is látták: az ukrán nagykövetség előtt, az Istenhegyi úton tartott demonstráción jelent meg. A helyszínen készült felvételek szerint trombitával vett részt a tüntetésen, és saját elmondása alapján ott ünnepelte a születésnapját.

Ez azt jelenti, hogy a csütörtöki eltűnésről szóló állítás után legalább egy nappal később még biztosan nyilvános eseményen tartózkodott. Hétfő reggel pedig, egy olvasói beszámoló szerint a Nyugati pályaudvarnál látták. A politikus eltűnése kapcsán megkerestük a rendőrséget, hogy megerősítsék: érkezett-e hivatalos bejelentés a hétfő reggeli észlelésről, illetve ellenőrizték-e a politikus feltűnéséről készült fotókat. Arra is rákérdeztünk, hogy amennyiben valóban Szabó Bálint látható a képeken, miért szerepel még mindig eltűnt személyként a Police.hu körözési adatbázisában. A rendőrség válaszában közölte:

a körözési nyilvántartásról szóló törvény szerint az eltűnt személyek bizonyos adatai közérdekből nyilvánosak, és ezek a körözés elrendelésekor megjelennek a Police.hu oldalon. A hatóság hozzátette, hogy az egyes eljárások részleteiről, valamint az adott ügyről adatvédelmi okok miatt nem áll módjukban bővebb tájékoztatást adni.

Szabó Bálint, a botrányhős

Szabó Bálint az utóbbi években elsősorban azzal vált ismertté, hogy trombitával jelent meg különböző

politikai eseményeken,

tüntetéseken,

és kormányzati sajtótájékoztatókon.

A volt szegedi önkormányzati képviselő eredetileg a 2026-os országgyűlési választáson is indulni akart: a budapesti 3. számú választókerületben készült megmérettetni magát a Szabad Ország Mozgalom támogatásával. Március elején azonban bejelentette, hogy mégsem indul a választáson, mert – saját megfogalmazása szerint – „elege lett a körzetben zajló csetepatéból”. A mozgalom szerint eltűnése miatt az induláshoz szükséges ajánlóíveket sem tudta leadni. Nem ez lenne az első alkalom, hogy a politikus nyomtalanul eltűnik. Két évvel ezelőtt szintén keresték, akkor néhány nappal később előkerült.