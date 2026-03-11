Elképesztő dolgokról beszélt az eddig eltűntként keresett Szabó Bálint

Tüntetésen bukkant fel az eltűntként keresett Szabó Bálint. Sajtóinformációink szerint a rendőrök igazoltatták is a politikust. Szerda délelőtt még szerepelt a police.hu eltűnteket felsoroló listáján, később azonban már nem volt ott a neve. A Blikk elérte Szabó Bálintot, aki röviden reagált a történtekre – bár magyarázata több kérdést is felvet.

Szabó Bálint március 10-én Hadházi Ákos tüntetésén jelent meg, ahol a rendőrök igazoltatták

Fotó: MW archív

Szabó Bálint beszélt a politikai összeesküvés elméleteiről is

– Jól vagyok – mondta érdeklődésükre Szabó Bálint. A politikussal napokig nem tudott kapcsolatba lépni a családja, ezért bejelentést tettek a rendőrségen, amely eltűntként kezdte keresni. Eközben március 10-én, kedden lefotózták Hadházi Ákos független országgyűlési képviselő tüntetésén, ahol a tömegben sétálgatott. A Blikk telefonon próbálta elérni Szabó Bálintot, de a hívások eleinte ki sem csörögtek, majd átirányításra kerültek. Végül Facebook-üzenetben és SMS-ben keresték meg, amire zavaros választ adott.

A politikus azt mondta, új telefont szeretne beszerezni, mert szerinte egy „hárombetűs állami szerv” hozzáférhet a készülékén lévő adatokhoz. Állítása szerint az igazságügyi miniszter rendelte el a megfigyelését.

Szabó Bálint arról is beszélt, hogy miközben eltűntként keresték, az ország több pontján is megfordult, például Miskolcon. Azt is állította, hogy külföldön is járt, „keleti irányban”, mert egy jövő hétre tervezett kijevi útját készíti elő.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Blikk megkeresésére írásban közölte: a 2013. évi LXXXVIII. törvény szabályozza, hogy az eltűnt személyekre vonatkozó adatok közérdekből mely részei nyilvánosak, ezek a körözés elrendelésével egyszerre jelennek meg a police.hu oldalon. A rendőrség hozzátette, az eljárások részleteiről nem adhatnak további tájékoztatást.