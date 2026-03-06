Felrobbant a közösségi oldal a szarvasbaleset után: lángolt az internet a felháborodott kommentektől

A Veszprémi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint, csütörtök este nagyjából 19 órakor történt a szarvasbaleset a Budapest út végén, a 8-as főút felé. Egy autó ütközött össze az állattal, de személyi sérülés nem történt – írta a Veol.hu.

Így feküdt az állat az úton a szarvasbaleset után

Forrás: Ezt láttam Veszprémben/ Facebook csoport

Szarvasbaleset Veszprémben: gyűlölködő kommentek lepték el a netet

Az elütött állatról az illetékes vadásztársaságot értesítették. A balesetben pedig személyi sérülés nem történt.

A kommentelők egy része viccelődött a történeten – volt, aki azt írta, „Kolbász lett a vége,” mások pedig „Várok mindenkit hétvégén egy vadas pörköltre" – de nem mindenki értékelte a poénokat.

A rendőrség rendszeresen figyelmezteti az autósokat, hogy erdős és bokros részeknél lassítani kell, mert a vadak váratlanul léphetnek az útra. A biztonság kedvéért mindig érdemes lassan haladni és szemmel tartani az út szélét.

A Veszprémben történt szarvasbaleset is jó példa arra, hogy ezek a nagytestű állatok bármikor és bárhol feltűnhetnek. Múlt hónapban a Balaton közelében élők is szokatlan jelenetnek lehettek tanúi: ott is egy szarvas került komoly bajba, és szó szerint az utolsó pillanatban indult meg a mentés.