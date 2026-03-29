Szenzációs képeken Orbán Viktor békéscsabai állomása!

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Kaotikus pillanatok: szarvasmarhák lepték el a síneket és a főutat egy faluban

Furcsa történet kerül hamarosan a bíróság elé Zala vármegyében. Egy gazda nem akadályozta meg, hogy az szarvasmarhái ne kóboroljanak el és miatt a tehenek több alkalommal is komoly veszélyhelyzetet okoztak a környéken.
Április 1-jén tárgyalja a Zalaegerszegi Járásbíróság annak a férfinak az ügyét, akit több bűncselekménnyel is vádolnak. Az ügyészség szerint gondatlanságból veszélyeztette a közlekedés biztonságát. A Zalaegerszegi Törvényszék közleménye szerint a vádlottat egy Zala vármegyei faluban több mint száz szarvasmarha várta otthon. A vád szerint azonban nem figyelt arra eléggé, hogy az állatok ne tudjanak kiszökni a legelőkről, ezért a csorda időről időre elcsatangolt, adta hírül a Zaol.hu.

A szabadon kóborló szarvasmarha többször is fennakadást és balesetveszélyt okozott a vasúton és a közutakon
A szabadon kóborló szarvasmarha többször is fennakadást és balesetveszélyt okozott a vasúton és a közutakon
Fotó: Illusztráció / Pezzetta Umberto

Amikor a szarvasmarha a sínekre és az útra tévedt

A férfi hanyagságának következtében 2022 és 2023 során összesen tizenkét alkalommal kerültek veszélybe a közlekedők.

2022 őszén például háromszor is előfordult, hogy a Nagykapornak és Zalaszentiván között közlekedő személyvonat szarvasmarhával ütközött. 

A balesetek során a szerelvényekben anyagi kár keletkezett, két esetben pedig az állatok is elpusztultak.

A tehenek többször a falu központjába is besétáltak, ahol feltartották az autósokat és megakasztották a forgalmat.
Nem csak ott okoztak gondot: a 76-os számú főúton is hét alkalommal történt fennakadás azért, mert az állatok az útra kerültek.

A közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség és más bűncselekmények miatt április 1-jén tárgyal a Zalaegerszegi Járásbíróság.

 

Úgy tűnik, nem csak Zala vármegyében tudnak az elkóborolt jószágok komoly galibát okozni. Nemrégiben Nógrád vármegyében is hasonló jelenetek zajlottak le: egy elszabadult bika kóborolt a faluban, teljesen felborítva a helyi közlekedést és az utat is le kellett zárni Szécsény felé, míg a hatóságok meg nem oldották a helyzetet.

 

