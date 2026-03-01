Elfogták a rendőrök a putnoki sziszegő szatírt

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságra február 21-én érkezett bejelentés arról, hogy egy ismeretlen férfi a putnoki művelődési ház közelében, közterületen több alkalommal önkielégítést végzett. A szatír sziszegő és köhögő hangokkal hívta fel magára az arra haladó nők és asszonyok figyelmét, majd a nemi szervét mutogatta nekik – írja a Police.hu.

A putnoki rendőrök elfogták a sziszegő szatírt / Fotó: Police.hu

​A helyi rendőrök felderítőmunkájának eredményeként február 26-án azonosították a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyt. A rendőrök a férfit elfogták és kihallgatták. A szatír beismerte a tettét, az ügyben szeméremsértés vétsége miatt indult büntetőeljárás.

Villamoson próbálkozott a miskolci szatír

Januárban írtunk róla, hogy vádat emelt az ügyészség egy férfi ellen, aki a gyanú szerint egy miskolci villamoson, a zsúfoltságot kihasználva közvetlenül egy nő mellé állt és lehúzta nadrágja cipzárját. A szatír elővette a nemi szervét, és azt a mellette utazó nő kezéhez érintette, majd a következő megállónál elmenekült volna.