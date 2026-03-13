Megdöbbentő új részletek: már tudják, kik ölhették meg a szekszárdi játszótéren megtalált férfit – videóval

Amint arról az Origo is beszámolt, szerda hajnalban bukkantak rá az 51 éves áldozat élettelen testére a szekszárdi játszótéren. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette az idegenkezűség gyanúját, így halált okozó testi sértés miatt indult eljárás, hogy kiderüljön, ki áll a brutális gyilkosság hátterében. A Teol.hu most arról ír, hogy a hatóság közlése szerint a bűncselekménnyel összefüggésben két személyt azonosítottak. A jelenlegi adatok alapján egy 45 éves férfi és egy mindössze 16 éves fiú bántalmazta az áldozatot.

Ketten verhették halálra áldozatukat a szekszárdi játszótéren Fotó: részlet a rendőrségi videóból

Bilincsben a szekszárdi játszótéri gyilkosság elkövetői

A rendőrség által közzétett felvételen – kitakart arccal – a két gyanúsított látható, akik a nyomozók szerint olyan súlyosan bántalmazták áldozatukat, hogy a férfi a helyszínen életét vesztette.

A nyomozást a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága folytatja, a feltételezett elkövetőket halált okozó testi sértéssel gyanúsították meg. Ígéretük szerint a hatóságok a következő napokban további részleteket is ismertethetnek a szekszárdi játszótéren történt brutális gyilkossággal kapcsolatban.

Fotó: Denes Martonfai

Így emlékeztek vissza az áldozatra

Egy férfi azt mondta: régóta ismerték egymást. „Hajléktalan volt, igen, de tisztességes ember volt. Néha kért egy kis pénzt ételre vagy cigarettára, de senkit nem bántott” – fogalmazott. Szerinte az áldozat Fejér vármegyéből származott, és gyakran megfordult a szekszárdi lakótelepen. „Nem érdemelte meg, ami történt vele” – tette hozzá.

