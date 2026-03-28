39 öngyilkossággal fejezte be működését a szekta

Az 1990-es évek végén az Egyesült Államokban történt események örökre beírták magukat a történelembe. Egy szekta története nemcsak a médiát tartotta lázban, hanem máig kérdéseket vet fel arról, hogyan képes embereket teljesen magával ragadni egy eszme – írta a People.

A Heaven’s Gate nevű csoport nem egyik napról a másikra alakult ki. Már az 1970-es évek közepén megjelentek azok a tanítások, amelyek később egyre több követőt vonzottak. A mozgalom vezetője különleges világképet kínált és azt hirdette, hogy az emberi lét csupán egy átmeneti állapot és létezik egy magasabb szint, amelyet el lehet érni.

A szekta az ég felé vezető utat kereste

A szekta tagjai idővel teljesen elszakadtak korábbi életüktől. Feladták kapcsolataikat, lemondtak a mindennapi örömökről, tartózkodtak az alkoholtól, a dohánytól és szexuális életet sem éltek, nagyon szigorú szabályrendszert követtek. Úgy gondolták, hogy ezzel készítik fel magukat egy következő szintre, amely túlmutat a földi létezésen.

A csoport vezetője, Marshall Applewhite karizmatikus személyiség volt, aki egyre erősebb befolyást gyakorolt követőire. Tanításai az évek során egyre különösebb irányt vettek és végül egy olyan elképzelésben csúcsosodtak ki, amely szerint egy űrhajó érkezik majd értük, hogy elvigye őket egy magasabb rendű világba.

A történet egyik legmegrázóbb eleme, hogy a csoport tagjai teljes meggyőződéssel hittek ebben az elképzelésben. Számukra ez nem menekülés volt, hanem egyfajta felemelkedés.

Egykori tagok beszámolói szerint a közösség zárt világként működött, ahol a külső valóság egyre kevésbé számított. Aki belépett, idővel teljesen átformálódott gondolkodásban és életvitelben egyaránt. Egy nő, aki még időben kilépett a csoportból, később úgy fogalmazott, hogy ez nem az a fajta közösség volt, amely kedvességgel próbálta magához láncolni az embereket. Inkább egy fokozatos elszigetelés zajlott, amely során a tagok elvesztették a kapcsolatot korábbi önmagukkal.

39 ember önszántából vetett véget saját életének három nap leforgása alatt

A végső döntés, amely tragédiához vezetett

1997 tavaszán a csoport tagjai úgy érezték, elérkezett az idő. Egy utolsó közös étkezést követően több napon át, lépésről lépésre hajtották végre a végzetes tervet. Altatót alkohollal keverve vettek be és ez okozta halálukat is.

A hatóságok beszámolói szerint a hátrahagyott üzenetekben a 39 öngyilkos nem félelmet vagy kétségbeesést sugároztak, hanem meglepő nyugalmat. Úgy tűnt, valóban hittek abban, hogy egy új létezési formába lépnek át.

A Heaven’s Gate esete talán máig az egyik legismertebb és legrejtélyesebb történet a modern korban. Nemcsak a tragédia mértéke, hanem az a folyamat is megrázó, amely idáig vezetett.