Sokkoló: fiatal lány lábai között matatott a 62 éves badacsonyi szatír

A Veol.hu szerint Badacsonyban, egy művelődési házban tartott bálon történt a szeméremsértés. Egy 62 éves férfi kinézett magának egy húszas éveiben járó lányt, akit hosszasan a pulthoz vonzva bámult, miközben a nemi szervét masszírozta. A fiatal nő elfordult tőle, de a következő pillanatban azt érezte, hogy valaki a lába közé nyúl és megérinti a nemi szervét.

Egy badacsonyi mulatság volt a helyszíne, ahol a férfi egy fiatal nőt inzultált — a bíróság most egy év börtönnel sújtotta a szeméremsértést elkövetőt

Fotó: Illusztráció / Mesterséges intelligencia által generált kép

Szeméremsértés és fenyegetés egy balatoni bálon

A lány testvére észrevette, hogy a férfi rossz helyen nyúlkál és határozott mozdulattal eltolta a kezét.

Egy másik vendég is látta az egészet és felszólította a pajzán embert hogy távozzon. A férfi erre vulgárisan válaszolt:

Nem mindegy neked, hogy mit csinálok ezekkel a kis k.....-kal ?

majd azzal fenyegetőzött, hogy egy enyingi bandával van jóban, akik elvágják a torkukat, még a gyerekeikét is — és torka előtt elhúzta az ujját, hogy jobban szemléltesse története tényszerűségét.

A sértettek ekkor hagyták ott, nehogy a helyzet eszkalálódjon.

Először a férfi tagadta tettét, de később beismerte és bocsánatot kért az érintettektől. A bíróság ezt enyhítő körülményként értékelte, ahogy azt is, hogy a férfi rossz egészségi állapotú feleségéről gondoskodik. Ugyanakkor súlyosbító tényező volt, hogy büntetett előéletű és már korábban is elkövetett hasonló bűncselekményt.

A Tapolcai Járásbíróság szeméremsértés és zaklatás vétsége miatt a 62 éves férfit – nem jogerősen – halmazati büntetésül, mint visszaesőt, egy év börtönre ítélte. Az ügy végére a Veszprémi Törvényszék tesz pontot.

Úgy tűnik, a visszaeső szatírok nem kímélik a nyilvános helyeket ebben a hónapban: amíg Badacsonynál egy 62 éves férfi egy fiatal lányt zaklatott a bálon, addig Putnokon egy másik férfi a járókelők előtt mutogatta magát, köhögéssel és sziszegéssel próbálva felhívni a nők figyelmét.