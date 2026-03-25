Gyilkos ólálkodott egy magyar kollégiumban

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

Riasztás szakította meg a szerda reggeli nyugalmat Lőrinciben, amikor egy kollégiumot ki kellett üríteni. A szén-monoxid jelenlétét időben észlelték, így a gyors intézkedésnek köszönhetően mindenki biztonságban elhagyta az épületet.
Szén-monoxid-szivárgás miatt kellett intézkedni szerda reggel Lőrinciben: egy kollégiumot rövid időn belül kiürítettek, miután a rendszer riasztást jelzett. A gyors reagálásnak köszönhetően senki nem sérült meg – írta a Blikk.hu.

Szén-monoxid miatt riasztották a tűzoltókat a kollégiumhoz
A Kastélykerti utcai intézmény folyosóján elhelyezett érzékelő lépett működésbe, ennek hatására tizennyolc gyermeket és egy nevelőt azonnal kivezettek az épületből. Az ott tartózkodók egy másik szárnyban kaptak elhelyezést, és nem jelentkeztek rosszullétre utaló panaszok. A hatvani tűzoltók kiérkezésük után, légzésvédelem mellett végeztek méréseket. 

Már a lépcsőházban is kimutatható volt a veszélyes gáz jelenléte, amely a kazánház közelében egyre magasabb értékeket mutatott. A vizsgálat során kiderült, hogy a gázkazánhoz csatlakozó kémény illesztése megbomlott, ez okozta a szivárgást.

 A fűtőberendezés leállítását követően a szén-monoxid szintje gyors csökkenésnek indult.

 

