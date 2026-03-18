Szerednyey Béla nagy bajba került, elvitték a rendőrök

Szerednyey Béla Ferencvárosban nőtt fel – ahogy ő fogalmazott – meglehetősen csibészes körülmények között. Már egészen fiatalon kapcsolatba került a rendőrséggel. A Blikknek idézte fel az élményt. Elmondta, hogy a Kun Béla téren – a mai már Ludovika tér – állt egy emlékmű, amely a három tanácsköztársasági vezetőt, Kun Bélát, Landler Jenőt és Szamuely Tibort ábrázolta. Hozzátette, hogy egy betonépítményen állt a három dombormű, az alján pedig egy lakattal lezárt vasrács helyezkedett el.

Szerednyey Béla

Mi ezt a lakatot letörtük, bemásztunk az építmény belsejébe, és gyakorlatilag berendeztünk magunknak egy kis szobát. Persze, a dologra hamar rájött a rendőrség, és elő is állítottak minket. Elég komolyan megfenyegettek azzal, hogy az iskolánkat is értesítik, de szerencsére végül nem lett nagyobb következménye"

– idézte fel a nem hétköznapi történetet a Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező, érdemes és kiváló művész, később pedig fiatalemberként sem kerülte el néhány kellemetlen találkozás a hatóságokkal.

Szerednyey Béla híres szerepe mindent megváltoztatott

Gimnazista koromban például kimentünk egy megmozdulásra – mi ezt tüntetésnek hívtuk –, bár valójában egy március 15-i ünnepség volt. Ott kaptam egy igen komoly vesecsapást egy rendőr gumibotjától. Nem volt kellemes élmény: összerogytam, mint egy rongybaba. Később, amikor megszereztem a jogosítványomat, már inkább csak a közlekedés során akadt egy-két nézeteltérésem a rendőrökkel"

– közölte a színész, aki arról is beszélt, hogy a rendőrséggel való viszonya az évek során jelentősen megváltozott, amiben egy ismert szerepe is szerepet játszott.

Amikor elkezdtük forgatni a Linda című sorozatot, amelyet a rendőrség is támogatott és kedvelt, érezhetően megváltozott a hozzáállásuk. Ha megállítottak az úton, különösen a sorozat első időszakában, gyakran mondták: ez a Lindából a taxis, biztosan jól vezet. Így aztán általában nem volt problémám. A mai napig úgy látom, hogy a rendőrök nagyon jól végzik a munkájukat és fenntartják a rendet. Egyébként nekem is van a Balatoni Régió Közbiztonságáért kitüntetésem"

– tette hozzá büszkén.

Szerednyey Béla a rendőrfőnököt játssza a Játékszín A séf című előadásának március 28-i bemutatóján.

