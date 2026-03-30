Autista kisfiút kényszerített arra, hogy megfogja a nemi szervét

Az ügyészség szerint a húszéves férfi tavaly márciusban a Pest vármegyei Vácuka helyi játszóterén rátámadt egy 11 éves autista kisfiúra. Pénz ígéretével próbálta fajtalankodásra bírni, majd fizikai erőszakot alkalmazott vele szemben. A vád szerint a férfi többször arcon ütötte a gyereket és megfenyegette, hogy ne beszéljen a történtekről, a kisfiú azonban otthon mindent elmondott a szüleinek. A hatóságok szerint a gyermek vallomását és az igazságügyi szakértői véleményt is figyelembe véve megalapozott a gyanú a szexuális erőszak elkövetésére, de az eljárás még folyamatban van – tudta meg a TV2 Tények.

Szexuális erőszak egy játszótéren

A szexuális erőszak a focipályán kezdődött

A vádlott a bíróság előtt tagadta a bűncselekmény elkövetését, és azt állította, hogy csupán egy szerencsétlen véletlenről van szó: állítása szerint focizás közben véletlenül megrúgta a gyereket, akit ezután engesztelésül meg akart hívni egy gyrosra.

A védőügyvéd rámutatott a vádiratban szereplő dátumhibákra, amelyek szerintük lehetőséget adtak arra, hogy a kisfiú apja – aki haragos viszonyban van a vádlottal – befolyásolja gyermeke vallomását.

Mivel a férfi a hazugságvizsgáló tesztet is vállalta, a bíróság úgy döntött, hogy a jogerős ítéletig nem szükséges a rácsok mögött tartani.

A játszótéri bántalmazás részletei után egy újabb megrázó esetre derült fény, amely során a győri rendőrök vettek őrizetbe egy 43 éves férfit kiskorú veszélyeztetése és más bűncselekmények gyanúja miatt.