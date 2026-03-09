Hosszú ideig tartó bujkálás után sikerült elfogniuk a rendőröknek azt a férfit, akit szexuális ragadozóként tartottak számon a hatóságok. A 48 éves körözött közel tíz hónapon át próbálta elkerülni a rendőröket, ám végül Kápolnásnyéken ért véget a menekülése. Az elfogás után a férfit azonnal börtönbe szállították, ahol megkezdte jogerős szabadságvesztésének letöltését – írta a Feol.hu.

A szexuális ragadozó már a rácsok mögött tölti büntetését

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

Szexuális ragadozó után kutattak a rendőrök

A hatóságok azért keresték a férfit, mert a bíróság korábban már elítélte egy súlyos bűncselekmény miatt. A vád szerint egy 14 év alatti sértett sérelmére követett el szexuális kényszerítést, amiért letöltendő börtönbüntetést kapott.

A férfi azonban nem vonult be a büntetés letöltésére, inkább eltűnt a hatóságok elől. Emiatt körözést adtak ki ellene és hosszú ideig keresték.

A rendőrök végül március 5-én jutottak el a keresett férfihoz. Információik szerint egy kápolnásnyéki építkezésen tartózkodott, ahol végül rajtaütésszerűen elfogták. Az intézkedés gyorsan lezajlott és a férfit előállították, majd a büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.

Az elfogással egy hónapok óta tartó keresés ért véget és a környéken élők is fellélegezhettek, hiszen a hosszú ideje körözött férfi immár rács mögé került.

Egy súlyos bűncselekmény-sorozat ügye is ismét bíróság elé került, amelyben több sértettet is prostitúcióra kényszeríthettek. Egy nem mindennapi emberkereskedelem köré szövődött a nyomozás, amely miatt két vádlott ügyét most másodfokon vizsgálják.