Mindennap megütötték, földi pokolban élt – megdöbbentő vallomást tett Szombathy Gyula

Az elmúlt évtizedekben a nagy színművészt sok olyan szerepben láthattuk – moziban, tévében és a színpadon egyaránt –, amelyben megmosolyogtatott minket. Humoros játékán generációk nőttek fel, és közben aligha sejtették, milyen nehéz gyerekkora volt, amely mély és szomorú nyomot hagyott Szombathy Gyula lelkében. Új könyvében erről is beszélt, de azt is elárulta, hogyan küzd meg a betegségével és az állapotával járó kiszolgáltatottsággal.

A mindig mosolygós Szombathy Gyula

Fotó: Havran Zoltán

Sose kellett azért könyörögnöm, hogy dolgozhassak, és mindent elő tudtam teremteni, amit elképzeltem. Ez összeomlott”

– írta a könyv elején, amelynek lapjairól azt is megtudhatjuk, hogy az élete egyik pillantról a másikra változott meg, amikor beteg lett, de egyetlen percre sem vesztette el a rá jellemző humort és öniróniát, amely átitatta a sorait is. Emellett Szombathy Gyula a gyerekkoráról is őszintén írt. Azokról az évekről, amelyeket a fájdalmas emlékek és megaláztatások jellemeztek. Már otthon is gyakran bántották, édesapja mindennap elverte, és az édesanyja nem védte meg tőle. A férfi ennyit mondott, amikor ötödikes korában intézetbe került: „rád fér!” – idézte fel a családon belüli erőszakot az Index cikke alapján a Blikk.

Az intézetben sem talált nyugalmat: a nevelők gyakran kegyetlenül bántak velük, sokszor a legkisebb ok nélkül is megverték a gyerekeket, így az a hely inkább tűnt földi pokolnak, mint menedéknek.

Kiszolgáltatottnak lenni és elszenvedni a fájdalmat és a megaláztatást. Iszonyatos érzés"

– idézte fel a színész, aki ennek ellenére ma is megértéssel beszél az édesapjáról, mert úgy véli, az ő generációját a háború tette tönkre, majd hozzátette:

ha állami gondozott vagy, csak rossz gyerek lehetsz!”

Bár ezek az évek mély nyomot hagytak benne, az intézetben töltött időnek volt egy váratlan hozadéka is: ott tanult meg táncolni.

A mosolygós és derűs Szombathy Gyula

Szombathy Gyula otthonában

Fotó: Havran Zoltán

A kötet címe – Nem kell annyi Pábijubi – is ezekre az évekre utal. Az intézetben gyakran rendeztek táncesteket, ahol a fiúk és a lányok együtt táncolhattak. A hálótermekben esténként Glenn Miller zenéjére és magyar slágerekre gyakorolták a lépéseket, miközben hangosan számolták az ütemet:

Pá, pá, jubi, jubi, jubi, jubi...”

A nevelők sokszor félbeszakították ezeket az alkalmakat, de a tánc szeretete Szombathy Gyulában megmaradt, és a magánéletében is fontos szerepet játszott: felesége, Böbe a könyv ajánlójában azt írja, meghatározó volt a kapcsolatukban a tánc és a humor. A könyvben színházi emlékek, családi történetek és az élet nagy kérdései is helyet kaptak.