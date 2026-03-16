Nem fogja elhinni, megint sokkot kapott valamitől Szorcsik Viki

Mexikóban van Szorcsik Viki, aki a helyiek életritmusához igazodva nemrég betért kedvenc éttermébe, hogy nyugodtan megebédeljen. Arra azonban nem számított, hogy perceken belül elszabadul a pokol, és a lövések hangja tölti be a környéket, golyók pedig a közelében csapódnak be. Hirtelen egy kartellháborús lövöldözés kellős közepében találta magát.

Hollywoodi filmben érezhette magát Szorcsik Viki

Rosszkor voltam rossz helyen. Kikértem az ebédem, majd egyszer csak sorozatlövéseket lehetett hallani. Én a teraszon ültem, mivel ez egy nyitott hely. Azt vettem észre, hogy a rendőrök tőlem 50 méterre üldöznek valakit, onnan adják le a lövéseket, majd utolérik a másik autót, amiből kiszedték a benne ülőket"

– idézte a történteket a színésznő, aki beljebb húzódott és befejezte az ebédet a Blikk cikke szerint.

Nem esett jól, egy kicsit sokkot kaptam. Persze aki Mexikóba készül, számolnia kell az állandó rendőri jelenléttel, de ez más volt. Egy zárt, biztonságos lakóparkban lakom, a lakásnak van egy menedzsere, aki mindent intéz a lakás körül. Ő keresett délután, mert hallotta, hogy mi történt. Kérte, hogy maradjak otthon, vészhelyzet van. Ha bármire szükségem van segít beszerezni, de ne mászkáljak. Kiderült, hogy ez egy bandaháború volt. Mivel nemrég megölték a kartell fejét ez annak a következménye, elszabadultak"

– mondta a Sláger FM-en a celeb, aki közösségi oldalán folyamatosan beszámol mexikói élményeiről.

