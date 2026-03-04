Hírlevél
család

Öt gyermeket emelt ki a családból a gyámhivatal, elképesztő állapotok uralkodtak a házban

1 órája
Egy borsodi családban öt gyermek élete vált veszélyeztetetté a megfelelő gondoskodás hiánya miatt. A szülő magatartása súlyosan veszélyeztette a gyerekek testi és lelki fejlődését, ezért a gyámhatóság nevelőszülőkhöz helyezte őket.
A Kazincbarcikai Járási Ügyészség vádat emelt egy borsodi élettársi kapcsolatban élő pár ellen, akik öt kiskorú gyermekükről úgy „gondoskodtak”, hogy azzal gyakorlatilag minden nap veszélybe sodorták a kicsiket. A gyerekeket végül a gyámhatóság nevelőszülőknél helyezte el – írta a Boon.hu.

A szülői hanyagság miatt öt borsodi gyermek került nevelőszülőkhöz
A szülői hanyagság miatt öt borsodi gyermek került nevelőszülőkhöz (A kép illusztráció!)
Fotó: Unsplash

A szülők mind az öt gyermeke nevelőszülőkhöz került

A legidősebb kilencéves, a legkisebb mindössze hat hónapos volt 2023 elején, amikor a család egy borsodi településen élt. Nyárra a tetőszerkezet beszakadása miatt albérletbe költöztek egy másik faluba, de az új otthon sem hozott változást. A család mindennapjai a minimális higiéniai és lakhatási normák teljes figyelmen kívül hagyásával teltek: 

mindenki ugyanazon az ágyon aludt, így a gyerekek rendszeresen tanúi voltak a szülők intim együttléteinek. A fürdetés és tiszta ruházat ritka volt, a lakás fűtése nem volt biztosított, emiatt a kicsik gyakran légúti betegségekben szenvedtek.

A felírt gyógyszereket nem váltották ki, az étkezés rendszertelen és hiányos volt, a legkisebb gyermek számára a pelenkát sem biztosították folyamatosan. A családsegítő és védőnői segítséget visszautasították, így a gyerekek ellátatlansága hónapokig fennállt.

Az ügyészség szerint a szülők magatartása súlyosan megsértette a gondozási kötelezettségeiket, és veszélyeztette a gyermekek fejlődését. 2023 őszén mind az öt gyermeket nevelőszülői háztartásba helyezték.

 A vádlottak felfüggesztett börtönbüntetést kaphatnak, és tiltanák őket minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelyben 18 év alattiakkal érintkezhetnek.

 

