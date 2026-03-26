tatabánya

Nőkre utazott a tatabányai rém, de a segítségükre siető férfiakat sem kímélte

Fél óra alatt több nőt is célba vett Tatabánya környékén az a különösen veszélyes visszaeső, akit korábban már rablások és lopások sorozata miatt is felelősségre vontak. A férfi gátlástalanul és brutálisan támadt rá áldozataira a rövid ideig tartó ámokfutása során.
Brutális támadássorozat rázta meg Tatabányát 2024 februárjában, amikor egy férfi rövid időn belül több védtelen nőre is rátámadt a buszvégállomás környékén. Az ámokfutó először hátulról ütött le egy nőt, majd kővel dobálta meg a segítségére siető járókelőt, végül pedig egy másik nőre is rátámadt, akinek nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket okozott – írta a Kemma.hu.

támafás támadó
Fél órán belül három nőre támadt rá a férfi Tatabányán (Illusztráció)
Fotó: Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség/Facebook

Börtönbüntetést kapott a nőkre támadó férfi

A vádlott rövid időn belül harmadik áldozatát is kiszemelte: egy benzinkút közelében hátulról lökte fel a nőt, majd megpróbálta kicsavarni a kezéből a mobiltelefonját.

Bár a rablási kísérlet meghiúsult, az áldozat könnyebb sérüléseket szenvedett, amikor a földre került.

A Tatabányai Járásbíróság első fokon 5 év 8 hónap börtönbüntetésre ítélte a különös visszaesőnek számító férfit, aki rablás, testi sértés és tizennyolc rendbeli lopás miatt felelt a tetteiért. Az ítélet nem jogerős, mivel a vádlott és védője is fellebbezett, miután kiderült, hogy gátlástalan módon támadt rá védtelen áldozataira Tatabánya utcáin.

Míg a tatabányai nők támadója ellen már az ítélet is megszületett, Baranya vármegyében jelenleg is nagy erőkkel zajlik a hajtóvadászat az eltűnt kiskorúak után.

 

