brutális

Baltával és bottal támadtak a védtelen férfira Csörögön

Baltával és bottal felfegyverkezve vertek össze egy férfit Csörög utcáján március 11-én késő este. A rendőrök rövid időn belül kézre kerítették az elkövetőket, akiknek életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt kell felelniük, amiért brutális kegyetlenséggel támadtak áldozatukra.
A 48 éves áldozat súlyos sérüléseket, köztük arccsont-, kulcscsont- és bordatörést szenvedett a brutális bántalmazás következtében. A rendőrök a tanúvallomások és a kamerafelvételek segítségével gyorsan azonosították az elkövetőket, akikről bebizonyosodott, hogy előre kitervelten, egymással egyeztetve támadtak rá a férfira – írta a Police.hu.

Hárman támadtak egy férfira Csörögön
Hárman támadtak egy férfira Csörögön
Fotó:  PoliceHungary / youtube 

Letartóztatták a csörögi férfira támadó triót

Sikerült kézre keríteni azt a három férfit, akik a gyanú szerint brutális kegyetlenséggel verték össze áldozatukat Csörögön. A rendőrség először a 49 éves V. József és 22 éves fia, V. Richárd ellen adott ki körözést, de két napon belül mindkettőjüket, valamint harmadik társukat, a 36 éves T. Dávidot is elfogták a nyomozók.

A hatóságok mindhárom férfit gyanúsítottként hallgatták ki, miután összehangoltan, válogatott eszközökkel támadtak a 48 éves sértettre. A bíróság a bűncselekmény súlyára való tekintettel már el is rendelte az őrizetbe vett elkövetők letartóztatását.

