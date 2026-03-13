Életveszélyes támadás Hatvan közelében: szerszámnyéllel és vascsővel ütöttek

Brutális erőszak tört ki egy játszótéren Hatvan közelében. Az életveszélyes támadás miatt vádat emeltek a négy elkövető ellen – közölte a Heves Vármegyei Főügyészség.

Brutális támadás a játszótéren

Fotó: Illusztráció/Unsplash

Életveszélyes támadás Hatvan közelében

A Heves Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a négy vádlott 2023 júniusában autóval közlekedett az éjszakai órákban. Útközben a sértett felhívta a fiatalkorú vádlottat, és szóváltás alakult ki közöttük.

Az autóban ülők közül hárman – az autót vezető apa, valamint két fia – veréssel fenyegették meg a sértettet. Az ittas állapotban lévő férfi elmondta, hogy egy játszótéren tartózkodik a barátaival, ha beszélni akarnak vele, ott megtalálják.

A vádlottak ezután szerszámnyeleket és vascsövet vettek magukhoz, majd a helyszínre mentek.

A játszótéren támadtak rájuk

Amikor megérkeztek a játszótérre, a sértett három barátjával beszélgetett és italozott. A négy férfi ekkor rátámadt a társaságra.

Az apa megütötte az egyik fiút, aki el tudott menekülni a helyszínről. Az egyik vádlott ezt követően hátulról egy eszközzel fejen ütötte a sértettet és egyik barátját.

Mindketten eszméletüket vesztve a földre estek.

Ezt követően a testvérek és az autóban utazó negyedik férfi tovább folytatták a támadást.

Majdnem belehalt a sérülésekbe

A támadás következtében a sértett életveszélyesen megsérült, míg egyik barátja 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A bántalmazás során a sértett órája és szemüvege is megrongálódott.

A Heves Vármegyei Főügyészség a támadásban tevőlegesen részt vevő vádlottakkal szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette és rongálás vétsége miatt szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.

Az egyik sértettet megütő apával szemben csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott az ügyészség.

