Durva, mit mondott G.w.M. a bulija utáni támadásról

G.w.M. azt mondja, semmit sem hallott és nem is látott. A Blikk szerint utólag értesült a támadásról, amit vascsővel, késsel és baseballütővel követtek el, és nagyon sajnálja, hogy emberek sérültek meg a koncertje után. Ugyanakkor hangsúlyozta: semmiképpen sem szabad összemosni a történteket a koncerttel és annak nemes céljával.

G.w.M-nek megvan a véleménye a támadásról

Fotó: Szabolcs László

Állítólag semmit sem hallott a támadásból

„A fellépés nagyon jól sikerült, rengetegen voltak jelen, és hála Istennek a beteg gyerekek számára is szép összeget sikerült összegyűjtenünk. Mindenki, aki ott volt, remekül érezte magát, a rajongók pedig különösen örültek a visszatérésnek. Számomra az jelentette a legnagyobb örömet, hogy mindezt egy ilyen nemes misszió keretein belül tehettem meg.

A rendezvény után még sokáig a helyszínen maradtam, és egész este semmit nem hallottam a támadásból, úgyhogy az minden bizonnyal már a rendezvénytől távolabb lehetett.

Úgy gondolom azonban, hogy ezt semmiképpen sem szabad összemosni az eseménnyel, és nem szabad beszennyezni ezt a missziót egy ilyen sajnálatos esettel. Ami történt, az természetesen szörnyű, de egy ilyen fantasztikus este után nem ezen kellene lennie a hangsúlynak" – mondta a zenész, ami után az áldozatoknak üzent. Együttérzését fejezte ki a történtek miatt azoknak, akik megsérültek, szerencsére mind csak könnyebben.

Őszintén jobbulást kívánok mindenkinek, aki megsérült, és bízom benne, hogy mielőbb felépülnek"

– mondta a celeb.

A történtekkel kapcsolatban és általánosságban is azt szeretném üzenni, hogy mindenki éljen szeretetben, békében és kiegyensúlyozottságban."

A bulvárlap információi szerint egy régóta húzódó, magánjellegű konfliktus vezethetett a koncert utáni támadáshoz. Úgy tudni, a Jászság központjában két társaság került egymással szembe: az egyik fél már napok óta kereste az alkalmat az összecsapásra, mert biztosak voltak benne, hogy haragosaik is ott lesznek G.w.M. fellépésén.

Figyelték őket, majd amikor a koncert végén elindultak kifelé, a kijáratnál várták meg őket, és ekkor robbant ki a verekedés.

A Szolnoki Járási Ügyészség tájékoztatása szerint az áldozatok feljelentése nyomán büntetőeljárás indult öt támadó ellen. A jótékonysági koncert egyik szervezője Pócs János fideszes országgyűlési képviselő volt. A politikus is reagált a történtekre. Elmondta, hogy a balhé nem a koncert közvetlen közelében történt. Szerinte az sem ritka, hogy egyesek túllövik vagy túlisszák magukat, majd egymásnak esnek.