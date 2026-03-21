Útmenti terror: luxusautós támadt egy édesanyára – videó

A Budapesti Autósok oldalán megjelent döbbenetes felvételen látható, ahogy egy óbudai sávváltásból pillanatok alatt félelemkeltő agresszió kerekedett a Komjádi uszoda mellett. A felvétel tanúsága szerint a fehér Mercedes sofőrje önhatalmúlag próbált rendet tenni az úton és válogatott szidalmakkal támadta le a szabályosan haladó nőt, amiért az elé merte sorolni – írta a Borsonline.hu.

„Habzó szájjal” támadt egy luxusautó sofőrje a védtelen anyukára

Fotó: BpiAutósok/Youtube.com

Köpködve támadt az anyukára a dühöngő luxusautós

Valóságos utcai terror áldozata lett egy női sofőr Óbudán, miután egy szabályos sávváltás miatt teljesen elborult egy Mercedes vezetőjének agya a Komjádi uszoda közelében. A felbőszült férfi nem érte be a folyamatos dudálással és a veszélyes tapadással: egészen a Zsigmond térig üldözte a nőt, ahol egy büntetőfékezéssel kényszerítette megállásra a forgalomban.

A legijesztőbb jelenetek csak ekkor következtek, amikor a sofőr autójából kipattanva, tajtékozva támadta le a védtelen nőt. A férfi válogatott szidalmakat üvöltve rontott az ablaknak, leköpte a szélvédőt és még a visszapillantó tükröt is megpróbálta letörni. Az ámokfutó csak akkor torpant meg, amikor tudatosult benne, hogy a fedélzeti kamera minden mozdulatát rögzíti.

