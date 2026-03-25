Szirénák ide vagy oda: folytatták a verést Debrecenben

Egy késő esti szóváltásból indult az a súlyos támadás, amely Debrecenben, a Csapó utca környékén történt. Sajtóértesülések szerint három férfi esett neki negyedik társuknak és rövid idő alatt komoly verekedés alakult ki. A helyzet gyorsan elharapódzott, amikor az egyik férfi minden előzmény nélkül rátámadt a másikra, majd a dulakodás során egy kés is előkerült – írta a Haon.hu.

A támadás csak egy hajszálon múlott, hogy nem végződött tragédiával

Fotó: Napló archív

A támadás a földön fekve is folytatódott

A sértettet mellkason szúrták, majd a földre került, de a bántalmazás még ekkor sem ért véget. A támadók többször megütötték, sőt meg is rúgták, miközben már magatehetetlenül feküdt.

Szemtanúk szerint a helyzet annyira súlyos volt, hogy a férfi életveszélyes állapotba került és csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg.

De a történet egyik legmegdöbbentőbb része, hogy a támadók még akkor sem hagyták abba a bántalmazást, amikor már hallani lehetett a közeledő rendőrök szirénáit. Egy tanú szerint az egyik férfi még ekkor is fenyegetőzött, miközben társa próbálta visszatartani.

Ítélet előtt az ügy

Az ügy már bíróság előtt van és hamarosan jogerős döntés születhet. Az első fokon kiszabott többéves börtönbüntetéseket a vádlottak túl szigorúnak tartják, az ügyészség viszont épp ellenkezőleg és még súlyosabb ítéletet szeretne.

