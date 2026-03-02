Ukránok támadtak rá egy tatabányai férfire, életveszélyes sérüléseket szenvedett

A vasútállomás közelében, egy aluljáró lépcsőjén három férfi várt egy ismerősére. A várakozás oka egy korábbi konfliktus volt, amelyet nem szóban akartak lezárni. Amikor a sértett megérkezett, rátámadtak. Az egyikük felkapott egy nagyméretű betondarabot a földről, és fejbe dobta vele a férfit. Az ütéstől a sértett a lépcsőre zuhant, a földön fekve pedig további rúgásokat kapott, főként a fejére. A támadásnak végül egy közelben lakó vetett véget, aki közbelépett és értesítette a rendőrséget. Az áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett – írta a Kemma.hu.

A támadás előtt kivárták, hogy áldozatuk megjelenjen az aluljáróban

Fotó: illusztráció / DPA

Betondarabbal verték fejbe a támadás áldozatát

Az életveszélyt okozó testi sértés miatt indult eljárásban a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség emelt vádat, az ügyben a Tatabányai Törvényszék hozott elsőfokú döntést.

A három ukrán állampolgárságú vádlott beismerte a bűnösségét és lemondott a tárgyalásról. Ketten három év börtönbüntetést és három év közügyektől eltiltást kaptak, míg fiatalkorú társukat két év két hónap szabadságvesztésre és két év közügyektől eltiltásra ítélték. Az ítélet jogerős.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.