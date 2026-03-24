Több nőre is rátámadt egy férfi egyetlen éjszaka alatt Tatabányán

Tatabányán egyetlen hajnal alatt több, egymást rövid időn belül követő támadás történt, különböző helyszíneken, több nő sérelmére. Az ügy most bíróság elé került, ahol akár ítélet is születhet – írta a Kemma.hu.

Súlyos sérüléseket okozott a támadások áldozatainak

Sorozatosan követte el a támadásokat

A vádirat szerint a támadó ki akarta rabolni ezeket a nőket. Az első támadás 2024. február 26-án, kora reggel történt az autóbusz-végállomás közelében. A férfi hátulról ütötte meg az arra haladó nőt, aki az aszfaltra zuhant és megsérült. Az elkövető elszaladt, de hamarosan visszatért. Ekkor a megtámadott nő már segítséget kért egy férfitól, akit a támadó kövekkel dobált meg. Nagyjából tizenöt perccel később újabb nő vált a célpontjává.

A férfi meglökte, mire a nő elesett, a támadó pedig fölé hajolt. Az áldozat sikított kezdett és védekezésképpen többször megrúgta a férfit, aki végül elmenekült. A nő súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A támadássorozat ezzel nem ért véget: újabb negyedóra múlva, egy benzinkút közelében ismét lecsapott a férfi. Ezúttal hátulról lökött fel egy nőt, majd megpróbálta kicsavarni a kezéből a mobilját, ami nem sikerült neki. Célpontja könnyebb sérülésekkel megúszta. Az ügy azonban ennél is szerteágazóbb. A férfit a fenti rablási kísérleteken túl még 18 rendbeli lopással is vádolják. A Tatabányai Járásbíróság március 25-én tárgyalja az ügyet.