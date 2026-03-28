ashley fisler

Autóban és tanteremben is szexelt kiskorú diákjával a nimfomán tanárnő

A New Jersey-ben élő Ashley Fislert csütörtökön tartóztatták le. A hatóságok által összeállított bűnlajstrom alapján akár 140 év börtönt is kaphat a csinos tanárnő.
Ashley Fisler 2014 és 2023 között tanított egy Washington Township településén lévő általános iskolában. Itt hálózta be felső tagozatos tanítványát 2021-ben. Az akkor még kiskorú fiú a közelmúltban jelentkezett a hatóságoknál, és részletesen beszámolt a tanárnő tetteiről. A bűnös viszonyt az áldozat telefonján tárolt üzenetváltások is megerősítették, amelyek közte és a pedagógus között zajlottak – írja a Fox News cikke alapján a Borsoline.hu.

Tettéért akár 140 év börtönt is kaphat a csinos tanárnő
Fotó forrása: LinkedIn/Fox News

Szexuális ragadozó volt a mosolygós tanárnő

A most 36 éves Ashley Fislert csütörtökön tartóztatták le, a vád szerint nemcsak az autójában, hanem az iskola egyik tantermében is közösült a fiúval. Ügyében a hatóságok nyolc vádpontos bűnlajstromot állítottak össze. Ezek közül hat vádpontért maximálisan 20-20, két vádpontért maximálisan 10-10 év börtönt lehet kiszabni. Mindez azt jelenti, hogy akár 140 évet is kaphat a nimfomán tanárnő, így élete végéig rácsok mögé kerülhet.

Póló és bugyi volt a bölcsődevezető munkaruhája

Amíg az óceán túlpartjáról szinte hetente érkeznek hírek diákját megrontó pedagógusokról, addig hazánkban egy bölcsődevezető viselkedése verte ki a biztosítékot. A szülők elmondása szerint a korábbi tótkomlósi intézményvezető rendszeresen nadrág nélkül, csupán egy szál tangában és egy rövid pólóban végezte munkáját. A nő nemcsak a gyerekek előtt mutatkozott így, de a szülőket, köztük az édesapákat is ilyen öltözékben fogadta az irodájában. 

 

