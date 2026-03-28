Autóban és tanteremben is szexelt kiskorú diákjával a nimfomán tanárnő

Ashley Fisler 2014 és 2023 között tanított egy Washington Township településén lévő általános iskolában. Itt hálózta be felső tagozatos tanítványát 2021-ben. Az akkor még kiskorú fiú a közelmúltban jelentkezett a hatóságoknál, és részletesen beszámolt a tanárnő tetteiről. A bűnös viszonyt az áldozat telefonján tárolt üzenetváltások is megerősítették, amelyek közte és a pedagógus között zajlottak – írja a Fox News cikke alapján a Borsoline.hu.

Tettéért akár 140 év börtönt is kaphat a csinos tanárnő

Szexuális ragadozó volt a mosolygós tanárnő

A most 36 éves Ashley Fislert csütörtökön tartóztatták le, a vád szerint nemcsak az autójában, hanem az iskola egyik tantermében is közösült a fiúval. Ügyében a hatóságok nyolc vádpontos bűnlajstromot állítottak össze. Ezek közül hat vádpontért maximálisan 20-20, két vádpontért maximálisan 10-10 év börtönt lehet kiszabni. Mindez azt jelenti, hogy akár 140 évet is kaphat a nimfomán tanárnő, így élete végéig rácsok mögé kerülhet.

