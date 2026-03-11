Tankcsapda: Arcátlanul, azonnal átb*sztak

Az Afrikában, Marokkóban fellépő Tankcsapda tagjainak hazafelé tartó útján váratlan és megdöbbentő helyzetekkel kellett szembenézniük. A csaknem 22 órás utazás alatt egymást követték a nehézségek: sáskajárásba futottak, a turnébuszuk a homokban ragadt, és még katonai segítségre is szükségük volt, hogy kiszabaduljanak, de a reptéren sem jártak több szerencsével. Beszámolójuk szerint lehúzták őket egy csomó pénzzel és még pénzmosással is megvádolták őket.
Elindultunk haza, elég szürreális továbbra is a szituáció. Olyan taxival jöttünk, amivel a sötétség miatt nem lehetett látni semmit, az összes szervizlámpa kivillant rajta, recsegett, ropogott, a sofőr pedig 120-szal tépett a belvárosban”
– idézte fel Fejes Tamás dobos az Insta-oldalán, amiből kiderül, hogy ezután „lovat váltottak".
Most komppal visznek minket tovább, de mivel telt ház van, minket felültettek a kapitány mellé. Néha pedig csak úgy elmegy az áram a városban, ezért sötétben hajózunk”
– mesélte az újabb szürreális részleteket.
A hajózás után buszra ültek, aminek az állapota és a lötyögő ülések egyáltalán nem keltettek bennük biztonságérzetet, de megpróbáltatásaik ezzel még nem értek véget.
Megérkezünk a reptérre. Nem látják Casablancától – ahol át kell szállnunk – Londonig a beszállókártyánkat, úgyhogy nem tudjuk egyelőre, hogyan tudunk onnan tovább utazni, majd megpróbáljuk a helyszínen intézni”
– folytatta a dobos, de ezután jött az út legkellemetlenebb része, amikor áldozattá váltak.
Így verték át a Tankcsapda zenészeit a határon
Kitalálták, hogy biztonsági pénzt kell fizetni azért, hogy elhagyhassuk az országot, természetesen mindenkinek csak készpénzben és helyi valutával. Kifizettük, majd a biztonsági ellenőrzésnél azt mondták, túl sok pénz van nálunk, ami egyébként teljesen nonszensz”
– fakadt ki a zenész, aki arról beszélt részletesen megvizsgálták, honnan van nekik ennyi.
Azt kérték, hogy az útlevelünkben csúsztassunk nekik készpénzt. Arcátlanul, azonnal átb*sztak mindenhol"
– mondta felháborodva a dobos, akinek a szavait a Bors szúrta ki.
A londoni reptéren sem ment minden simán a sztároknak: kiderült, hogy a zenekar tagjainak nincs vízumuk az Egyesült Királyságba, ami tovább bonyolította a becsekkolást. A hosszúnak és kimerítőnek tűnő utazás után végül épségben tértek haza Magyarországra.
