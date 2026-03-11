Ítélet született a hírhedt alvilági figura ügyében: ez történt Tasnádi Péter tárgyalásán másodfokon

A Szolnoki Törvényszék hosszú várakozás után meghozta a végső döntést: Tasnádi Péter ítéletét helyben hagyták, vagyis marad a felmentés. A férfit és társait azzal gyanúsították, hogy egy válófélben lévő házaspárnál mediátorként jelenlévő három testőrével kényszerítettek ki aláírást és pénzt a nőtől – írta a Szoljon.hu.

Tasnádi Péter a büntetőügyében másodfokon eljárt Szolnoki Törvényszéken válaszol a bírói kérdésekre

Fotó: Szoljon.hu / Mészáros Géza

Ezért állt bíróság elé Tasnádi Péter

Tasnádi Péter a magyar alvilág egyik legismertebb alakja, aki kisebb megszakításokkal összesen tizenhat évet töltött börtönben különböző erőszakos és szervezett bűncselekmények miatt. Korábban koronatanú volt a Fenyő-gyilkosság kapcsán, és részt vett a Portik-Gyárfás-perben is, ezért a média figyelme szinte mindig rá irányul, ha megjelenik.

A Jászberényi Járási Ügyészség 2022. április 25-én csoportosan elkövetett önbíráskodás bűntette miatt emelt vádat a „Keresztapaként” ismert férfi és négy társa ellen. A vádirat szerint a másodrendű vádlott a volt feleségét kívánta rábírni arra, hogy az általa 30 millió forintra becsült, kettejük közös tulajdonát képező, de az asszony által kizárólagosan használt jászalsószentgyörgyi házuk rá eső fele része megváltásaként 15 millió forintot fizessen neki. Miután az asszony ezt nem fogadta el, a volt férj arra kérte exét, hogy havi 80 ezer forint használati díjat fizessen azért, hogy az ingatlant egyedül használhassa.

Kényszerítő jelenlétük miatt írta alá az okiratot

A vádirat szerint a férfi azért, hogy volt feleségével eredményre jusson, Tasnádi segítségét kérte, aki három sportos, erős testalkatú férfival, az ügy további három vádlottjával 2021. április 24-én Jászalsószentgyörgyre ment.

A „Keresztapa” mintegy mediátorként vezette a volt házaspár egyeztetését, miközben többször hangsúlyozta, hogy „itt a mai napon egyezségnek kell születnie.” Eközben a három „verőlegény” a ház előtt várt.

Végül a nő beleegyezett, hogy havi 50 ezer forintot adjon és az első havi összeget át is nyújtotta. Tasnádi Péter írásban rögzítette az egyezséget, amit a felek aláírtak. A vád szerint a sértett „kényszerítő jelenlétük” miatt írta alá az okiratot és adta át a pénzt.