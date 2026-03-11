Ítélet született a hírhedt alvilági figura ügyében: ez történt Tasnádi Péter tárgyalásán másodfokon

A Szolnoki Törvényszék hosszú várakozás után meghozta a végső döntést: Tasnádi Péter ítéletét helyben hagyták, vagyis marad a felmentés. A férfit és társait azzal gyanúsították, hogy egy válófélben lévő házaspárnál mediátorként jelenlévő három testőrével kényszerítettek ki aláírást és pénzt a nőtől – írta a Szoljon.hu.
Ezért állt bíróság elé Tasnádi Péter
Tasnádi Péter a magyar alvilág egyik legismertebb alakja, aki kisebb megszakításokkal összesen tizenhat évet töltött börtönben különböző erőszakos és szervezett bűncselekmények miatt. Korábban koronatanú volt a Fenyő-gyilkosság kapcsán, és részt vett a Portik-Gyárfás-perben is, ezért a média figyelme szinte mindig rá irányul, ha megjelenik.
A Jászberényi Járási Ügyészség 2022. április 25-én csoportosan elkövetett önbíráskodás bűntette miatt emelt vádat a „Keresztapaként” ismert férfi és négy társa ellen. A vádirat szerint a másodrendű vádlott a volt feleségét kívánta rábírni arra, hogy az általa 30 millió forintra becsült, kettejük közös tulajdonát képező, de az asszony által kizárólagosan használt jászalsószentgyörgyi házuk rá eső fele része megváltásaként 15 millió forintot fizessen neki. Miután az asszony ezt nem fogadta el, a volt férj arra kérte exét, hogy havi 80 ezer forint használati díjat fizessen azért, hogy az ingatlant egyedül használhassa.
Kényszerítő jelenlétük miatt írta alá az okiratot
A vádirat szerint a férfi azért, hogy volt feleségével eredményre jusson, Tasnádi segítségét kérte, aki három sportos, erős testalkatú férfival, az ügy további három vádlottjával 2021. április 24-én Jászalsószentgyörgyre ment.
A „Keresztapa” mintegy mediátorként vezette a volt házaspár egyeztetését, miközben többször hangsúlyozta, hogy „itt a mai napon egyezségnek kell születnie.” Eközben a három „verőlegény” a ház előtt várt.
Végül a nő beleegyezett, hogy havi 50 ezer forintot adjon és az első havi összeget át is nyújtotta. Tasnádi Péter írásban rögzítette az egyezséget, amit a felek aláírtak. A vád szerint a sértett „kényszerítő jelenlétük” miatt írta alá az okiratot és adta át a pénzt.
Jogerős döntés született a Szolnoki Járásbíróságon
Az első fokon eljáró Szolnoki Járásbíróság 2025. március 12-én felmentette Tasnádi Pétert és négy társát a csoportos önbíráskodás vádja alól, mert szerintük nem fenyegettek senkit, sőt a konfliktust próbálták békésebb útra terelni. A bíró nem vette figyelembe a telefonbeszélgetések tartalmát, kihangsúlyozva, hogy a nyomozóhatóság bírósági engedély nélkül hallgatta, hallgatja le Tasnádi Péter mobilhívásait. Így ez nem befolyásolta a döntést.
Tasnádi Péter, valamint az ügy további négy vádlottja, illetve jogi képviselőik elfogadták a Szolnoki Járásbíróság elsőfokú ítéletét. Az ügyész azonban a bírósági döntés jogi minősítését kifogásolva fellebbezett a határozat ellen.
A büntetőügy 2026. március 11-én, a másodfokon eljáró Szolnoki Törvényszéken folytatódott tovább, ahol az elsőfokú döntést minden szempontból helyben hagyták.
A vádhatóság perbeszédében kitartott a vádban megjelölt önbíráskodás megtörténte mellett. Az ügyész hangsúlyozta, hogy az elsőfokú bíróság helytelen következtetéseket vont le az elé tárt bizonyítékhalmazból, véleménye szerint a bírói mérlegelés és állásfoglalás kimeríti az eljárási szabálysértést.
A vádlottak védői röviden elmondták a bíróságnak, hogy nem történt bűncselekmény, ráadásul a 2021-ben Jászalsószentgyörgyön történteknek már a nyomozási szakban be kellett volna fejeződnie.
A Szolnoki Törvényszék tanácselnöke, Rochlitz Zoltán László egyórás megbeszélés után hozta meg a végső döntést. Véleménye szerint az első fokon eljárt bíróság:
- körültekintő,
- megalapozott,
- eljárási szabályt nem szegő
ítéletet hozott, ezért azt minden tekintetben helyben hagyja.
Nem izgultam, mert egy demokratikus igazságszolgáltatás nem is hozhatott volna más döntést
– mondta a „Keresztapa,” aki az ügy kezdetén még koncepciós perként jellemezte a büntetőügyét, az elsőfokú ítélet után pedig azt nehezményezte, hogy a Szolnoki Járásbíróság fellebbezett a felmentő határozat ellen.