Újra rátámadtak az Árpád hídi taxisra – videóval

Még mindig nem zárult le annak a nőnek a története, akinek az autóját egy bedrogozott férfi rabolta el Budapesten. Az eset középpontjában a mai napig az érintett taxis áll, aki a történtek után újabb támadásokat is átélt – írja a Blikk.

Számos támadást kellett elszenvednie Györgyinek, a taxis ellopott autójával okozott horrorbalesetet a drogos ámokfutó

Fotó: Mihádák Zoltán/MTI

Taxis az Árpád hídnál: halálos baleset lett a vége

A férfi a Budapest III. kerületében szállt be Ábrahám Györgyi autójába, és elhajtott vele. Ahogy arról az Origo is beszámolt, a lopott járművel felhajtott az Árpád hídra, ahol a forgalommal szemben autózott, már a felhajtón is nekiütközött egy autónak. Az ámokfutás nem állt meg: a híd közepén frontálisan ütközött két kocsival. A horrorbalesetben három ember meghalt, köztük maga az elkövető is.

A halálos baleset áldozata lett a 34 éves Bajkó Ervin, a Fidelitas tagja, és élettársa, a 32 éves Szeleczki Mónika is. Mindketten korábban a Rákóczi Szövetség tagjai voltak. A fiatal pár éppen az esküvői meghívójukat kézbesítette a budapesti ismerősöknek, és már indultak volna haza, amikor beléjük robbant az ámokfutó. A Párkány mellől származó fiatal és tehetséges mesemondó, Szeleczki Mónika halála nem csak a szerettei, hanem a felvidéki magyarság számára is fájdalmas veszteség. A vétlen taxis súlyosan megsérült, sokáig az intenzív osztályon kezelték, és hónapokra kiesett a munkából. Három utasát a mentősök vitték kórházba.

Újabb támadások érték a taxist

Ábrahám Györgyi időközben visszatért a munkájához, de elmondása szerint azóta sem kerülte el a baj. Több agresszív utassal is találkozott.

Egyikük késsel fenyegette meg, tőle végül menet közben kellett megszabadulnia.

A történtek miatt önvédelmi eszközökkel szerelte fel magát, de a trauma továbbra is jelen van a mindennapjaiban.

Nem fizet a biztosító, perre megy az ügy

A taxis problémái ezzel nem értek véget. A totálkárosra tört autója után a biztosító részéről felajánlott összeg több millió forinttal kevesebb annál, mint amennyiből új kocsit tudna vásárolni. Ezért pert indított, és kártérítési igényt nyújtott be a támadó hagyatéki eljárásában Kiskunhalason. Ekkor derült ki, hogy az elkövető után gyakorlatilag nem maradt értékelhető vagyon.

Eközben azzal is meg kellett küzdenie, hogy súlyos sérüléseket szenvedett.

Többek között fogimplantátumra volt szüksége, és ínszalagsérülést is szenvedett. Emellett hónapokra kiesett a munkából, és a járművében lévő eszközök is megsemmisültek. Ábrahám Györgyi azt mondja, a történtek ellenére nem adja fel: továbbra is dolgozik, de mostantól minden eszközzel meg fogja védeni magát.