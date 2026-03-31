Bíróság elé rángathatják Taylor Swiftet, csalással vádolják a világsztárt

Egy Las Vegas-i előadó, Maren Wade pert indított egy vitatott albumcím miatt, amely szerinte megsérti az ő több éve épített márkáját. A jogi vita Taylor Swift The Life of a Showgirl című albumát érinti, és nemcsak a bíróságon, de a rajongók körében is nagy érdeklődést keltett.
taylor swiftthe life of a showgirlalbumbíróságpopsztár

Újabb jogi front nyílt a popiparban, amikor egy Las Vegas-i előadó szerint Taylor Swift nemcsak slágereket, hanem ötletet is „kölcsönzött”. A felperes, Maren Wade azt állítja, hogy Swift 2025-ös albuma, a The Life of a Showgirl túl közel merészkedik az általa évek alatt felépített Confessions of a Showgirl márkához. Wade hétfőn nyújtotta be keresetét egy amerikai szövetségi bíróságon, védjegybitorlásra, megtévesztő megjelölésre és tisztességtelen versenyre hivatkozva – írta a Daily Mail.

Taylor Swift 2025-ös albuma, a The Life of a Showgirl, jogi vitába keveredett
Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Beperelték a popikon Taylor Swiftet

A történet nem tegnap kezdődött. Wade már 2014-ben publikált azonos című rovatot a Las Vegas Weeklyben, ahol a showbiznisz kevésbé csillogó oldalát mutatta meg – néha szó szerint tortába ragadva, néha egy Madonna-hasonmás bőrébe bújva. Egy évvel később levédette a márkát, majd podcastet, élő műsorokat és színpadi projekteket is épített rá. A jogi csavar ott jön, ahol általában: a név. 

Wade ügyvédei szerint Swift csapata megpróbálta levédetni a The Life of a Showgirl kifejezést, de az amerikai hivatal ezt elutasította, mert túl hasonlónak találta a már létező brandhez. Ennek ellenére a cím villámgyorsan rákerült termékekre, kampányokra, mindenre, amit egy globális popgépezet elbír.

A Las Vegas-i előadó állítása szerint ez nem kreatív véletlen, hanem tudatos piaci lépés volt – ráadásul ugyanarra a közönségre célozva, amit ő évekig épített. A kereset szerint a helyzet már odáig fajult, hogy a fogyasztók akár azt is hihetik, hogy ő másolja a popikont, nem pedig fordítva. Az ügy pikantériája, hogy a világsztár üzleti oldala kifejezetten aktív a védjegyek világában: 

több mint 170 bejegyzett vagy folyamatban lévő márkával rendelkezik. Magyarul pontosan tudják, hogyan működik ez a játék, és általában ők nyernek.

Wade most kártérítést kér, és azt, hogy Swift ne használhassa tovább a vitatott címet. Közben a The Life of a Showgirl vígan teszi a dolgát. Az album rekordokat döntött a Spotify platformján, és az év egyik legnagyobb eladási sikerévé vált.  

A kérdés innentől nem az, hogy hasonlít-e a két név. Hanem az, hogy egy több milliárdos brand mennyire fér bele ugyanabba a térbe, mint egy kisebb, de korábban indult projekt.

 

