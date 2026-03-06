Videóra vették, ahogy fejbe rúgja a fiút a 17 éves támadó

Egy brutális utcai támadás miatt indult büntetőeljárás két fiatalkorú ellen Bács-Kiskun vármegyében. A hatóságok testi sértés ügyében járnak el, amelynek során a 17 éves fiú fejbe rúgta a sértettet – írja a Baon.
Testi sértés: videóra vették a fejberúgást
A Kecskeméti Járási Ügyészség személyes adattal való visszaélés, garázdaság és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat egy 17 éves fiú és a társa ellen. A támadásról a 14 éves barátja készített videót, amelyet később feltöltöttek egy közösségi oldalra.
A vádirat szerint a két vádlott és a sértett is egy Bács-Kiskun vármegyei lakásotthonban éltek. 2025 áprilisában egy délután a 17 éves fiú az utcán odalépett a sértetthez, és számon kérte rajta, hogy miért beszél csúnyán a nevelőkkel. A vita során a vádlott fejbe rúgta a fiút, aki a rúgástól elájult és összeesett.
Előre megbeszélték a felvételt
A bántalmazás előtt a 17 éves elkövető megkérte 14 éves társát, hogy
vegye fel a történteket, mert a videóval „menőzni” akart.
A fiatalabb fiú telefonjával rögzítette a támadást, ezzel erősítve társa bántalmazási szándékát.
Az internetre is feltöltötték
A rúgás után a fiatalabb vádlott átadta a telefont társának, aki a felvételt feltöltötte egy közösségi oldalra. A videón a sértett arca jól felismerhető volt, ami jelentős érdeksérelmet okozott számára.
A bántalmazás következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
A bíróság dönt a vádlottak sorsáról
A Kecskeméti Járási Ügyészség az idősebb vádlottat tettesként, a fiatalabb fiút pedig bűnsegédként vádolja személyes adattal való visszaélés, garázdaság és könnyű testi sértés miatt.
Az ügyészség az elsőrendű vádlottal szemben közérdekű munka, a másodrendű vádlottal szemben pedig próbára bocsátás kiszabását indítványozta. A vádlottak bűnösségéről a Kunszentmiklósi Járásbíróság fog dönteni.
