Videóra vették, ahogy fejbe rúgja a fiút a 17 éves támadó

Egy brutális utcai támadás miatt indult büntetőeljárás két fiatalkorú ellen Bács-Kiskun vármegyében. A hatóságok testi sértés ügyében járnak el, amelynek során a 17 éves fiú fejbe rúgta a sértettet – írja a Baon.

Testi sértés miatt emelt vádat az ügyészség, 17 éves fiú rúgta le a sértettet, videó készült az esetről

Fotó: Illusztráció (Shutterstock.com /Baon)

Testi sértés: videóra vették a fejberúgást

A Kecskeméti Járási Ügyészség személyes adattal való visszaélés, garázdaság és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat egy 17 éves fiú és a társa ellen. A támadásról a 14 éves barátja készített videót, amelyet később feltöltöttek egy közösségi oldalra.

A vádirat szerint a két vádlott és a sértett is egy Bács-Kiskun vármegyei lakásotthonban éltek. 2025 áprilisában egy délután a 17 éves fiú az utcán odalépett a sértetthez, és számon kérte rajta, hogy miért beszél csúnyán a nevelőkkel. A vita során a vádlott fejbe rúgta a fiút, aki a rúgástól elájult és összeesett.

Előre megbeszélték a felvételt

A bántalmazás előtt a 17 éves elkövető megkérte 14 éves társát, hogy

vegye fel a történteket, mert a videóval „menőzni” akart.

A fiatalabb fiú telefonjával rögzítette a támadást, ezzel erősítve társa bántalmazási szándékát.

Az internetre is feltöltötték

A rúgás után a fiatalabb vádlott átadta a telefont társának, aki a felvételt feltöltötte egy közösségi oldalra. A videón a sértett arca jól felismerhető volt, ami jelentős érdeksérelmet okozott számára.

A bántalmazás következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A bíróság dönt a vádlottak sorsáról

A Kecskeméti Járási Ügyészség az idősebb vádlottat tettesként, a fiatalabb fiút pedig bűnsegédként vádolja személyes adattal való visszaélés, garázdaság és könnyű testi sértés miatt.

Az ügyészség az elsőrendű vádlottal szemben közérdekű munka, a másodrendű vádlottal szemben pedig próbára bocsátás kiszabását indítványozta. A vádlottak bűnösségéről a Kunszentmiklósi Járásbíróság fog dönteni.

Videón a brutális bántalmazás: ütötték-verték társai a pápai diákot

Évet óta zaklatta egy csapat iskolatársa a 13 éves fiút. A decemberben történt kegyetlen bántalmazást mobiltelefonnal rögzítették is. Érdeklik a részletek? Kattintson ide!