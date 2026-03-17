Kórházba került Till Attila, meg kellett műteni a népszerű műsorvezetőt

A Nagy Duett legutóbbi, ötödik adásban váratlan vallomást tett a népszerű műsorvezető, akin látszott, hogy nincs a csúcson egészségileg. Till Attila bejelentése után egy pillanatra valóban megfagyott a levegő a stúdióban – írja a Blikkrúzs.

Műtétje után ismét mosolyog a mindig vidám Till Attila / Fotó: MW Bulvár

Till Attila a műtőasztalon kötött ki

Kiderült, hogy az ország Tillája az elmúlt hetet kórházban töltötte, miután egy sportsérülés miatt meg kellett műteni. A tévés, aki szinte a kórteremből érkezett a stúdióba, ezekkel a szavakkal igyekezett mindenkit megnyugtatni:

Sportsérüléssel megműtöttek a héten, de alakul. Hetven perces műtét volt. De jól vagyok, köszönöm szépen!”

Nem tudhatjuk biztosan, hogy van-e összefüggés a sportsérülés és aközött, hogy Till Attila február végén úgy döntött, kiszakad a hétköznapokból, és Ausztriába utazik feltöltődni. A tévés a havas hegyek közül jelentkezett be, ahol snowboarddal próbálta „kilazítani az idegrendszerét”.