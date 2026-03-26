Továbbra is vezet a Fidesz – a Medián mérése torzít

Csak erős idegzetűeknek! Sokkoló részletek Till Tamás kivégzéséről

Megrázó szörnyűségek kerültek napvilágra a híres, 26 évvel ezelőtti gyerekgyilkosságról, amely hosszú időn át megválaszolatlan kérdéseket hagyott maga után. A Blikk megszerezte a Till Tamás-ügy vádiratát, ami már minden fontos mozzanatot feltár, így kirajzolódik, mi történt pontosan. Kitűzték az első tárgyalás időpontját, így az áldozat szülei hamarosan szembesülhetnek a feltételezett elkövetővel a bíróságon.
till tamásjánosBajaáldozatgyerekgyilkoskülönös kegyetlenséggel elkövetett emberöléskisfiúvádirateltűntholttest

Till Tamás feltétlezett gyilkosa, az akkor mindössze 15 éves F. János 2000 májusában egy Bajához közeli tanyán dolgozott, éppen azon a napon, amikor a kisfiú nyomtalanul eltűnt. A kamasz egy helyi intézet lakója volt, és időnként egy esztergályos vállalkozó, W. József adott munkát neki. A vádirat szerint gyereknap volt, János az utcán cigarettázott, amikor észrevette a biciklivel vadaspark felé tartó kisfiút.

Till Tamás fotója édesanyja kezében
Fotó: Baon.hu

Felismerte a felé közeledő kiskorú sértett fiatal életkorát és gyenge fizikumát, vágya keletkezett arra, hogy kiélje korábbi fantáziáját, hatalmat szerezzen, irányítsa, uralja, bántalmazza, szexuálisan kihasználja a hozzá képest jóval fiatalabb és gyengébb személyt” 

– derül ki a vádiratból, ami a Blikk birtokába került.

Úgy döntött, leszólítja és becsalja a fatárolóba. Itt halt meg a 11 éves, bajai kisfiú. A kamasz ököllel behúzott neki egyet. Az arcának jobb oldalán találta el, amitől az áldozat a földre rogyott.

Till Tamás kivégzésének részletei csak erős idegzetűeknek ajánlott

Ezután az ölés véghezvitele érdekében hátulról ránehezedett a kiskorú Till Tamás felső testére, a földre lenyomva tartotta, majd egy legalább 15 mm pengeszélességű éllel és heggyel bíró eszközzel 8-9 alkalommal megszúrta vállain, hátának felső, illetve deréktáji részén. Fiatalkorú Fehér János végül az éllel és heggyel bíró eszköz élét hátulról nagy erővel a kiskorú sértett tarkójába vágta, ami az I. nyaki csigolyába hatolt” 

– így folytatódik a vádirat. 

A holttestet talicskával vitte el a tetthelyről, majd egy gödörben elrejtette, amit egy héttel később – a történtekről mit sem tudó munkáltatójával együtt – betonnal fedtek le. A vádirat szerint F. János különös kegyetlenséggel követte el a gyilkosságot: az áldozatot többféle módon, súlyos sérüléseket okozva bántalmazta, ami az átlagosnál jóval nagyobb szenvedést jelentett számára. 

A dokumentumokból az is kiderül, hogy a fiú testén több mint tíz csonttörést találtak.

A szakértői vélemények alapján a feltételezett támadó nem elmebeteg, de többféle személyiségzavara is van, amelyek között „a szexuális identitás éretlen jellegű zavara” is szerepel.

F. János, Till Tamás feltételezett gyilkosa
Fotó: Knap Zoltán

A nyomozás során közel 14 millió forintos bűnügyi költség halmozódott fel, amelyet a ma már felnőtt férfivel fizettetnének meg. Az ügyészség a többszörösen minősülő emberölés miatt a kiszabható legsúlyosabb büntetést, 15 év szabadságvesztést indítványoz, ugyanakkor ennek négyötöde után feltételesen szabadulhatna.

Mint kiderült, F. János egyik üzleti partnere kereste meg a rendőröket vádalku reményében azzal, hogy tudja, mi történt Till Tamással, 

és hol lehet a holttestet megtalálni. Miután elfogták, F. eleinte másokra próbálta hárítani a felelősséget, egykori főnökét és egy társát nevezte meg, később azonban mindent beismert. Az ügy különös fordulata, hogy a rendőrök először elévülésre hivatkozva szabadon engedték, majd mégis őrizetbe vették. Azóta viszont visszavonta a vallomását, arra hivatkozva, hogy kényszer hatására tett beismerést. Legutóbb már azt állította, hogy a gyermeket autóval sodorták el, és nem ő, hanem a főnöke végzett vele, ő csak eltemette a kis testét.

A törvényszék az előkészítő ülést április 29-re tűzte ki, de nem számítunk arra, hogy beismerést tesz a vádlott. A szülőkben vegyes érzések kavarognak. 26 éve várnak arra a pillanatra, így pozitív, hogy végre a bíróságon felel a fiuk megölésével vádolt férfi. Azt viszont nehezen viselik, hogy a vádiratban már olvasható formában is megjelennek a szörnyűségek arról, mit kellett átélnie a szeretett fiuknak. Ez okozza nekik a legnagyobb lelki megterhelést"

– árulta el a bulvárlapnak dr. Lichy József, a család jogi képviselője.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

