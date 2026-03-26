Csak erős idegzetűeknek! Sokkoló részletek Till Tamás kivégzéséről

Till Tamás feltétlezett gyilkosa, az akkor mindössze 15 éves F. János 2000 májusában egy Bajához közeli tanyán dolgozott, éppen azon a napon, amikor a kisfiú nyomtalanul eltűnt. A kamasz egy helyi intézet lakója volt, és időnként egy esztergályos vállalkozó, W. József adott munkát neki. A vádirat szerint gyereknap volt, János az utcán cigarettázott, amikor észrevette a biciklivel vadaspark felé tartó kisfiút.

Till Tamás fotója édesanyja kezében

Felismerte a felé közeledő kiskorú sértett fiatal életkorát és gyenge fizikumát, vágya keletkezett arra, hogy kiélje korábbi fantáziáját, hatalmat szerezzen, irányítsa, uralja, bántalmazza, szexuálisan kihasználja a hozzá képest jóval fiatalabb és gyengébb személyt”

– derül ki a vádiratból, ami a Blikk birtokába került.

Úgy döntött, leszólítja és becsalja a fatárolóba. Itt halt meg a 11 éves, bajai kisfiú. A kamasz ököllel behúzott neki egyet. Az arcának jobb oldalán találta el, amitől az áldozat a földre rogyott.

Ezután az ölés véghezvitele érdekében hátulról ránehezedett a kiskorú Till Tamás felső testére, a földre lenyomva tartotta, majd egy legalább 15 mm pengeszélességű éllel és heggyel bíró eszközzel 8-9 alkalommal megszúrta vállain, hátának felső, illetve deréktáji részén. Fiatalkorú Fehér János végül az éllel és heggyel bíró eszköz élét hátulról nagy erővel a kiskorú sértett tarkójába vágta, ami az I. nyaki csigolyába hatolt”

– így folytatódik a vádirat.

A holttestet talicskával vitte el a tetthelyről, majd egy gödörben elrejtette, amit egy héttel később – a történtekről mit sem tudó munkáltatójával együtt – betonnal fedtek le. A vádirat szerint F. János különös kegyetlenséggel követte el a gyilkosságot: az áldozatot többféle módon, súlyos sérüléseket okozva bántalmazta, ami az átlagosnál jóval nagyobb szenvedést jelentett számára.

A dokumentumokból az is kiderül, hogy a fiú testén több mint tíz csonttörést találtak.

A szakértői vélemények alapján a feltételezett támadó nem elmebeteg, de többféle személyiségzavara is van, amelyek között „a szexuális identitás éretlen jellegű zavara” is szerepel.