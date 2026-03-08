Autó hajtott a Tiszába, a hatóságok a helyszínen

Folyóba zuhant egy személyautó a szegedi Tisza rakpartnál, a jármű kimentéséhez a szegedi hivatásos tűzoltókat riasztották. A műszaki mentés során csörlőt használtak, amellyel végül sikerült a vízből a partoldalra húzni az autót – írta a Délmagyar.hu.

A Tisza szegedi rakpartjánál a tűzoltók csörlővel húzták ki a folyóba gurult autót

Fotó: Donka Ferenc

A mentés idejére az érintett útszakaszt teljesen lezárták, a forgalom nem haladhatott át a területen. A mentésről készült képgalériát IDE kattintva lehet megtekinteni.