tisza

Autó hajtott a Tiszába, a hatóságok a helyszínen

10 órája
Olvasási idő: 2 perc
A szegedi rakpartnál a folyóba gurult egy személyautó, amelyhez a helyi tűzoltókat riasztották. A Tisza partján történt eset miatt a mentés idejére teljes útzárat rendeltek el az érintett szakaszon.
Folyóba zuhant egy személyautó a szegedi Tisza rakpartnál, a jármű kimentéséhez a szegedi hivatásos tűzoltókat riasztották. A műszaki mentés során csörlőt használtak, amellyel végül sikerült a vízből a partoldalra húzni az autót – írta a Délmagyar.hu.

A Tisza szegedi rakpartjánál a tűzoltók csörlővel húzták ki a folyóba gurult autót
Fotó: Donka Ferenc

Autó zuhant a folyóba a szegedi Tisza rakpartnál

A mentés idejére az érintett útszakaszt teljesen lezárták, a forgalom nem haladhatott át a területen. A mentésről készült képgalériát IDE kattintva lehet megtekinteni.

 

