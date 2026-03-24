„Beütöm a szélvédőt, ha nem jön ki!” – drámai életmentés a Tisza-parton

A tragédiát csak a jelenlévők, köztük a hősies kompos és egy közelben tartózkodó horgász lélekjelenléte akadályozta meg, akik az utolsó másodpercben rántották ki a süllyedő roncsból a sofőrt. A sokkos állapotban lévő, súlyosan kihűlt férfit a mentők azonnal kórházba szállították, miután sikeresen kiemelték a Tisza-partra – írta a Blikk.hu.

Drámai mentésnek voltak szemtanúi a Tisza-parton tartózkodók

Drámai mentőakció a Tisza hullámai között

Döbbent szemtanúk előtt, gázadással száguldott a folyóba egy piros autó az aranyosapáti révnél. A kompos már messziről látta a bajt:

Visszanéztem, és azt láttam, hogy gázzal jön lefelé a piros kocsi. Mondtam is a többieknek, hogy ez bele fog menni a vízbe! Ahogy kimondtam, már bele is csapódott.”

– emlékezett vissza a drámai percekre. A járművet azonnal elragadta a sodrás, a sofőr pedig az életveszély ellenére sem akart kiszállni a süllyedő autóból.

A révész nem teketóriázott, egy kalapáccsal és egy horgásszal sietett a bajbajutott segítségére.

Úgy voltam vele, ha nem akar kijönni, beütöm a szélvédőt, majd kihúzom erővel”

– mesélte a hősies életmentő. Mire a csónakkal odaértek, a férfi végül kibújt, de még ekkor is a kocsiba kapaszkodott. Végül sikerült beemelniük a csónakba, pillanatokkal azelőtt, hogy az autó végleg eltűnt volna a Tisza mélyén. A sofőrt kihűlt állapotban, súlyos sokk hatása alatt szállították kórházba a mentők.

Miközben az aranyosapáti kompátkelőnél hősies életmentés zajlott a Tisza jeges hullámai között, Kecskeméten egy másfél éves kisfiú vívott élet-halál harcot, miután a negyedik emeletről történt szörnyű zuhanás után egy takarítónő talált rá a fűben.