Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nemzetbiztonsági bizottság mai ülése: döbbenetes dolog derült ki

Védett ár

„Beütöm a szélvédőt, ha nem jön ki!” – drámai életmentés a Tisza-parton

56 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokkoló jelenetnek voltak szemtanúi a kompátkelőnél várakozók, amikor egy autós fékezés nélkül a folyóba ugratott a járművével. A sofőrt a hősies révész és egy horgász rántotta ki a hullámok közül, mielőtt elmerült volna a Tisza sodrásában.
A tragédiát csak a jelenlévők, köztük a hősies kompos és egy közelben tartózkodó horgász lélekjelenléte akadályozta meg, akik az utolsó másodpercben rántották ki a süllyedő roncsból a sofőrt. A sokkos állapotban lévő, súlyosan kihűlt férfit a mentők azonnal kórházba szállították, miután sikeresen kiemelték a Tisza-partra – írta a Blikk.hu.

Drámai mentésnek voltak szemtanúi a Tisza-parton tartózkodók
Fotó: SzolnokOn/Facebook

Drámai mentőakció a Tisza hullámai között

Döbbent szemtanúk előtt, gázadással száguldott a folyóba egy piros autó az aranyosapáti révnél. A kompos már messziről látta a bajt: 

Visszanéztem, és azt láttam, hogy gázzal jön lefelé a piros kocsi. Mondtam is a többieknek, hogy ez bele fog menni a vízbe! Ahogy kimondtam, már bele is csapódott.”

 – emlékezett vissza a drámai percekre. A járművet azonnal elragadta a sodrás, a sofőr pedig az életveszély ellenére sem akart kiszállni a süllyedő autóból.

A révész nem teketóriázott, egy kalapáccsal és egy horgásszal sietett a bajbajutott segítségére. 

Úgy voltam vele, ha nem akar kijönni, beütöm a szélvédőt, majd kihúzom erővel”

 – mesélte a hősies életmentő. Mire a csónakkal odaértek, a férfi végül kibújt, de még ekkor is a kocsiba kapaszkodott. Végül sikerült beemelniük a csónakba, pillanatokkal azelőtt, hogy az autó végleg eltűnt volna a Tisza mélyén. A sofőrt kihűlt állapotban, súlyos sokk hatása alatt szállították kórházba a mentők.

Miközben az aranyosapáti kompátkelőnél hősies életmentés zajlott a Tisza jeges hullámai között, Kecskeméten egy másfél éves kisfiú vívott élet-halál harcot, miután a negyedik emeletről történt szörnyű zuhanás után egy takarítónő talált rá a fűben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!