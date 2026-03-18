A német külügyminiszter elszólta magát: már tudják, ki nyeri az áprilisi választást

tisza párt

Épül a tiszás szeretetország: „Agyon leszel verve a családoddal együtt”

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Sokkoló hangfelvételt játszott le a közösségi oldalán a kormányszóvivó. Ezúttal egy agresszív, mocskolódó, undorító szöveggel bizonyítja, hogyan épül a tiszás szeretetország.
tisza párt fidész tiszás vitályos eszter kormányszóvívő választás agresszió facebook baleset Magyar Péter

Egy szentendrei aktivistától származó hangfelvételt tart a kezében Vitályos Eszter képviselő, kormányszóvivő legújabb, Facebookon látható videójában. Ezt írta hozzá: Épül a tiszás szeretetország.

Vitályos Eszter kormányszóvivő: Épül a tiszás szeretetország
Fotó: Facebook

Mi többségben vagyunk te agyatlan, te senkiházi, te büdös náci, hát hogy a rák egye ki a tüdődet! Vállald fel a pofádat, te, kiderítsük, hogy ki vagy. Nagyon sokan vagyunk mi a Tisza mellett. Meg fogtok pusztulni áprilisban, ne aggódjál. Föl leszel keresve! Már egy rendőrt ráállítottunk az oldaladra, te nyomorék, azt hiszed, kamuoldal, meg, hogy nem fogjuk megtudni, hogy ki vagy. Majd meglátod! Agyon leszel verve a családoddal együtt, te retkes, te!”

– mondta a női hang, amelyhez Vitályos Eszter ezt tette hozzá:

Csodálatos történet. Építik a tiszások a szeretetországot. Magyar Péter és a Tisza Párt megjelenése óta uralja ez a fenyegetőzés, ez az erőszakos agresszió a közéletet. A magyarok erről is fognak dönteni április 12-én, és én biztos vagyok benne, hogy a nagy többség pontosan tudja, hogy a Fidesz a biztos választás.”

A tiszás szeretetország: balesetekkel is viccelődnek Magyar Péter emberei

Egy ember meghalt egy balesetben, amit egy tiszás jelölt okozott. Éppen ő volt az, aki a halálos gázolás után évekkel balesetekkel viccelődött a közösségi médiában. Hogy mint mondott a tiszás szeretetország hű képviselője, megtudhatja, ha ide kattint. 

 

 

