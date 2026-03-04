Pikk-pakk ugrott tízmillió, szempillantás alatt fosztották ki a gyanútlan férfit – videóval

Egy idős férfit súlyos anyagi veszteség ért Békés vármegyében. A tízmillió forintos kár rövid idő alatt keletkezett, miután ismeretlenek megtévesztették. A Beol.hu írt az újabb átverésről.
Tízmillió forint tűnt el percek alatt
Idegenek vették fel a kapcsolatot a szeghalmi férfival, és azt állították, hogy veszélybe került a bankszámlája. Azt kérték tőle, működjön együtt velük a pénze védelmében. A férfi nem tétovázott, és követte az utasításaikat.
A bankfiókban derült ki az igazság
Később személyesen bement abba a bankfiókba, ahol a számláját vezetik, hogy érdeklődjön a történtekről. Ekkor derült ki, hogy jelentős összeg tűnt el a számlájáról.
A bankszámláról először 9 millió 900 ezer forintot, majd negyedórával később további 340 ezer forintot emeltek le.
Az ügyben a Szeghalmi Rendőrkapitányság csalás miatt nyomozást rendelt el.
A rendőrség figyelmeztet
A Békés vármegyei rendőrség a közösségi oldalán is felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több hasonló átverés történik.
A bűnözők gyakran banki ügyintézőnek, biztonsági szakembernek vagy akár hatósági személynek adják ki magukat, és sürgetik az embereket, hogy gyorsan cselekedjenek.
Így védekezhetünk az átverések ellen
- Ne kövessék ismeretlen telefonálók utasításait, ne teljesítsék a kéréseiket!
- Próbáljanak higgadtak maradni! A banki csalók gyors döntést, cselekvést sürgetnek, banki ügyintézőnek, biztonsági szakembernek, segítő hatóság képviselőjének, szakemberének adják ki magukat. Azért, hogy megtévesszék a felhívott embereket, ügyintézési folyamatot színlelnek, úgy tesznek, mintha a hívást hozzáértő emberekhez kapcsolnák.
- Ha telefonon vagy üzenetben azt állítja bárki, hogy a bankszámlájukon lévő pénz veszélyben van, mielőtt bármit tesznek, kérdezzék meg a bankjukat!
- Ne kattintsanak üzenetben kapott linkekre, ne adják meg a banki adataikat, PIN és CVC kódjaikat, és a telefonjukra érkező jóváhagyó kódokat se mondják el, küldjék el senkinek.
A kiberpajzs.hu honlapon minden csalási formával kapcsolatosan elérhetők a bűnmegelőzési tanácsok.
Telefonos csalás: 8 jel, amiből azonnal felismerhetjük
Az utóbbi időben megszaporodtak a gyanús telefonhívások és SMS-ek, amelyek azonnali intézkedésre próbálnak rávenni bennünket. A csaló üzenetek gyakran ismert intézmények vagy szolgáltatók nevében érkeznek, hogy megtévesszék az áldozatokat.