Pikk-pakk ugrott tízmillió, szempillantás alatt fosztották ki a gyanútlan férfit – videóval

Súlyos anyagi kár ért egy idős embert Békés vármegyében. A tízmillió forintos veszteség percek alatt következett be, miután a férfit megtévesztették.
Egy idős férfit súlyos anyagi veszteség ért Békés vármegyében. A tízmillió forintos kár rövid idő alatt keletkezett, miután ismeretlenek megtévesztették. A Beol.hu írt az újabb átverésről.

Pillanatok alatt emeltek le tízmillió forintot a számlájáról
Fotó:Illusztráció (Daniel Moises Magulado/Pexels)

Tízmillió forint tűnt el percek alatt

Idegenek vették fel a kapcsolatot a szeghalmi férfival, és azt állították, hogy veszélybe került a bankszámlája. Azt kérték tőle, működjön együtt velük a pénze védelmében. A férfi nem tétovázott, és követte az utasításaikat.

A bankfiókban derült ki az igazság

Később személyesen bement abba a bankfiókba, ahol a számláját vezetik, hogy érdeklődjön a történtekről. Ekkor derült ki, hogy jelentős összeg tűnt el a számlájáról.

A bankszámláról először 9 millió 900 ezer forintot, majd negyedórával később további 340 ezer forintot emeltek le.

Az ügyben a Szeghalmi Rendőrkapitányság csalás miatt nyomozást rendelt el.

A rendőrség figyelmeztet

A Békés vármegyei rendőrség a közösségi oldalán is felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több hasonló átverés történik.

A bűnözők gyakran banki ügyintézőnek, biztonsági szakembernek vagy akár hatósági személynek adják ki magukat, és sürgetik az embereket, hogy gyorsan cselekedjenek.

Így védekezhetünk az átverések ellen

 

  • Ne kövessék ismeretlen telefonálók utasításait, ne teljesítsék a kéréseiket!
  • Próbáljanak higgadtak maradni! A banki csalók gyors döntést, cselekvést sürgetnek, banki ügyintézőnek, biztonsági szakembernek, segítő hatóság képviselőjének, szakemberének adják ki magukat. Azért, hogy megtévesszék a felhívott embereket, ügyintézési folyamatot színlelnek, úgy tesznek, mintha a hívást hozzáértő emberekhez kapcsolnák.
  • Ha telefonon vagy üzenetben azt állítja bárki, hogy a bankszámlájukon lévő pénz veszélyben van, mielőtt bármit tesznek, kérdezzék meg a bankjukat!
  • Ne kattintsanak üzenetben kapott linkekre, ne adják meg a banki adataikat, PIN és CVC kódjaikat, és a telefonjukra érkező jóváhagyó kódokat se mondják el, küldjék el senkinek.

A kiberpajzs.hu honlapon minden csalási formával kapcsolatosan elérhetők a bűnmegelőzési tanácsok.

Telefonos csalás: 8 jel, amiből azonnal felismerhetjük

Az utóbbi időben megszaporodtak a gyanús telefonhívások és SMS-ek, amelyek azonnali intézkedésre próbálnak rávenni bennünket. A csaló üzenetek gyakran ismert intézmények vagy szolgáltatók nevében érkeznek, hogy megtévesszék az áldozatokat.

 

