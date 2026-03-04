Pikk-pakk ugrott tízmillió, szempillantás alatt fosztották ki a gyanútlan férfit – videóval

Egy idős férfit súlyos anyagi veszteség ért Békés vármegyében. A tízmillió forintos kár rövid idő alatt keletkezett, miután ismeretlenek megtévesztették. A Beol.hu írt az újabb átverésről.

Pillanatok alatt emeltek le tízmillió forintot a számlájáról

Fotó:Illusztráció (Daniel Moises Magulado/Pexels)

Tízmillió forint tűnt el percek alatt

Idegenek vették fel a kapcsolatot a szeghalmi férfival, és azt állították, hogy veszélybe került a bankszámlája. Azt kérték tőle, működjön együtt velük a pénze védelmében. A férfi nem tétovázott, és követte az utasításaikat.

A bankfiókban derült ki az igazság

Később személyesen bement abba a bankfiókba, ahol a számláját vezetik, hogy érdeklődjön a történtekről. Ekkor derült ki, hogy jelentős összeg tűnt el a számlájáról.

A bankszámláról először 9 millió 900 ezer forintot, majd negyedórával később további 340 ezer forintot emeltek le.

Az ügyben a Szeghalmi Rendőrkapitányság csalás miatt nyomozást rendelt el.

A rendőrség figyelmeztet

A Békés vármegyei rendőrség a közösségi oldalán is felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több hasonló átverés történik.

A bűnözők gyakran banki ügyintézőnek, biztonsági szakembernek vagy akár hatósági személynek adják ki magukat, és sürgetik az embereket, hogy gyorsan cselekedjenek.

Így védekezhetünk az átverések ellen

Ne kövessék ismeretlen telefonálók utasításait, ne teljesítsék a kéréseiket!

Próbáljanak higgadtak maradni! A banki csalók gyors döntést, cselekvést sürgetnek, banki ügyintézőnek, biztonsági szakembernek, segítő hatóság képviselőjének, szakemberének adják ki magukat. Azért, hogy megtévesszék a felhívott embereket, ügyintézési folyamatot színlelnek, úgy tesznek, mintha a hívást hozzáértő emberekhez kapcsolnák.

Ha telefonon vagy üzenetben azt állítja bárki, hogy a bankszámlájukon lévő pénz veszélyben van, mielőtt bármit tesznek, kérdezzék meg a bankjukat!

Ne kattintsanak üzenetben kapott linkekre, ne adják meg a banki adataikat, PIN és CVC kódjaikat, és a telefonjukra érkező jóváhagyó kódokat se mondják el, küldjék el senkinek.

A kiberpajzs.hu honlapon minden csalási formával kapcsolatosan elérhetők a bűnmegelőzési tanácsok.

