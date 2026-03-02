Autólopás miatt keresi a rendőrség a dögös, kékszemű tolvajt

A Pápai Rendőrkapitányság országos körözést rendelt el a 25 éves Bakonyi Vanda ellen, akit jármű önkényes elvétele és egyéb bűncselekmények miatt keresnek a hatóságok. A rendőrség a lakosság segítségét kéri, hogy mielőbb nyomára bukkanjanak a keresett tolvaj nőnek – írta a Veol.hu.

Autólopás miatt körözik a szép tolvajt

Fotó: Police.hu

Segítsen elfogni a pápai tolvaj nőt

A rendőrség kéri, hogy aki információval rendelkezik a keresett tolvaj tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon. Bejelentést tehetnek továbbá a 06-89-313-011-es központi számon, vagy közvetlenül a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjánál a +36-20/334-5787-es telefonszámon.

Öt személyautó ütközött össze hétfő reggel az M0-ás autóút keleti szektorában, a jelentős forgalmi akadályt okozó baleset miatt több kilométeres torlódás alakult ki a főváros környékén.