Futárnak álcázta magát a bűnöző, a rendőrök az erkélyen csaptak le rá – elképesztő történet a IX. kerületből

Egy korábban már büntetett, 32 éves férfi ellen emelt vádat a Budapesti IX. Kerületi Ügyészség. A Borsonline.hu szerint több alkalommal is lopott vagy lopni próbált a fővárosban, különböző helyszíneken. A tolvajt végül szökés közben kapták el, amikor egy lakásból próbált menekülni.

A tolvaj éppen egy betörés után próbált meglógni

A tolvaj számára itt ért véget a sorozatos lopás

Az egyik első esete még 2025 februárjában történt egy ferencvárosi drogériában.

A férfi parfümöket, borotvákat és elektromos fogkeféket rejtett a ruhájába, majd fizetés nélkül távozott az üzletből.

A bolt biztonsági kamerája az egész jelenetet rögzítette.

A következő hónapban egy szállodában tűnt fel, ahol egy vendég bőröndjét vitte magával. Áprilisban pedig egy pékségben csapott le: ott az üzletvezető tabletjét tulajdonította el.

Júniusban egy IX. kerületi társasházba is bejutott. A balkonok közötti kerítést kifeszítette, így jutott be az épületbe. Egy ételfutáros táskában lakatvágót és más szerszámokat vitt magával.

A lépcsőház folyosóján megpróbált elvinni egy lelakatolt kerékpárt is. Egy ott lakó azonban észrevette, így a férfi gyorsan elmenekült a helyszínről.

Nem sokkal később ugyanabban a házban egy emeleti erkélyre mászott fel. A nyitva hagyott ajtón keresztül besurrant a lakásba, ahol egy pár futócipőt vett magához.

A lakás tulajdonosa azonban észrevette az idegent. A férfi ekkor az erkélyre menekült, ahol már várták az időközben riasztott rendőrök. Így ért véget a története.

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség a férfit több rendbeli befejezett és kísérleti szakban rekedt lopással vádolta meg vádiratában. A kerületi ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetést, valamint kisebb mértékben vagyonelkobzást indítványoz, továbbá a sértettek milliós nagyságrendű kártérítési igényének elbírálását.

