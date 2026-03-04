Tömegkarambol az M5-ösön, hatalmas torlódás Budapest felé

Hírlevél
Komoly baleset történt az M5-ös autópályán a főváros felé vezető oldalon, amely jelentős fennakadást okozott a közlekedésben. A tömegkarambol miatt az érintett pályaszakaszon a forgalom irányítása mellett halad.
Az M5-ös autópályán történt baleset miatt torlódás alakult ki a főváros felé vezető oldalon. A tömegkarambol az autópálya 35-ös kilométerszelvényénél, Inárcs térségében történt – közölte a Bors.

tömegkarambol
Tömegkarambol az M5-ösön Fotó: Illusztráció/Nool.hu

Tömegkarambol az M5-ös autópályán Inárcsnál

Két kisteherautó és két személyautó ütközött össze az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán. Az ütközés következtében több jármű a forgalmi sávban maradt, ami jelentősen akadályozza a közlekedést.

A baleset az autópálya 35-ös kilométerszelvényénél történt, Inárcs térségében. Az érintett útszakaszon rövid idő alatt torlódás alakult ki.

A dabasi tűzoltók dolgoznak a helyszínen

A balesethez a dabasi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik megkezdték a forgalmi akadályt okozó járművek áramtalanítását. A baleset miatt az M5-ös autópálya érintett szakaszán a közlekedés csak irányítás mellett haladhat. Az autósoknak lassabb haladásra és torlódásra kell számítaniuk a Budapest felé vezető oldalon.

Tömegkarambol bénította a forgalmat az M0-son

Torlódással indult a hétfő reggel az autópályán, ahol jelentős fennakadásokra kell számítaniuk az autósoknak. Négy kilométeres kocsisor alakult ki az érintett szakaszon a baleset miatt. A baleettel kapcsolatos részletek ide kattintva olvashatóa el!

 

