Tömegkarambol az M5-ösön, hatalmas torlódás Budapest felé

Az M5-ös autópályán történt baleset miatt torlódás alakult ki a főváros felé vezető oldalon. A tömegkarambol az autópálya 35-ös kilométerszelvényénél, Inárcs térségében történt – közölte a Bors.

Tömegkarambol az M5-ös autópályán Inárcsnál

Két kisteherautó és két személyautó ütközött össze az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán. Az ütközés következtében több jármű a forgalmi sávban maradt, ami jelentősen akadályozza a közlekedést.

A baleset az autópálya 35-ös kilométerszelvényénél történt, Inárcs térségében. Az érintett útszakaszon rövid idő alatt torlódás alakult ki.

A dabasi tűzoltók dolgoznak a helyszínen

A balesethez a dabasi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik megkezdték a forgalmi akadályt okozó járművek áramtalanítását. A baleset miatt az M5-ös autópálya érintett szakaszán a közlekedés csak irányítás mellett haladhat. Az autósoknak lassabb haladásra és torlódásra kell számítaniuk a Budapest felé vezető oldalon.

