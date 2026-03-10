Tömegverekedést kellett felszámolnia a rendőrségnek az Etele téren

Az Újbuda Közterület-felügyelet beszámolója szerint az Etele téri dohánybolt előtt szabadultak el az indulatok, ahol a közterület-felügyelőknek kellett közbeavatkozniuk a rendfenntartás érdekében. Mire a rendőrök és a mentők a helyszínre értek, a felügyelet munkatársai már szétválasztották az egymásnak eső feleket a súlyos tömegverekedés után – íta az Index.hu.

Tömegverekedés robbant ki egy dohánybolt elött

Fotó: Újbuda Közterület-Felügyelet / Facebook

Razzia közepén tört ki a tömegverekedés

A Kelenföldi pályaudvar környékén zajló fokozott közbiztonsági ellenőrzés kellős közepén szabadultak el az indulatok az Etele téren, ahol a közterület-felügyelőknek egy erőszakos tömegverekedés résztvevőit kellett megfékezniük. Az akcióban részt vevő járőrök a felek szétválasztása után a XI. kerületi kapitányságon tettek vallomást, miközben a rendőrök elszállították az elkövetőket, a mentők pedig ellátták a sérülteket. A hatóságok kiemelték, hogy az eset egy tervezett, kéthetes tisztasági és biztonsági akció keretében történt, amelynek célja éppen az aluljárók és a buszpályaudvar környékének rendbetétele.

