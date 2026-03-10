Hírlevél
tömegverekedés

Tömegverekedést kellett felszámolnia a rendőrségnek az Etele téren

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Vérengzésbe torkolló konfliktus alakult ki hétfő este az Etele téren, ahol egy dohánybolt előtt csaptak magasra az indulatok. A helyszínre érkező közterület-felügyelőknek kellett közbeavatkozniuk, hogy megfékezzék a súlyos sérültekkel járó tömegverekedést.
Az Újbuda Közterület-felügyelet beszámolója szerint az Etele téri dohánybolt előtt szabadultak el az indulatok, ahol a közterület-felügyelőknek kellett közbeavatkozniuk a rendfenntartás érdekében. Mire a rendőrök és a mentők a helyszínre értek, a felügyelet munkatársai már szétválasztották az egymásnak eső feleket a súlyos tömegverekedés után – íta az Index.hu.

tömegverekedés verekedés
Tömegverekedés robbant ki egy dohánybolt elött
Fotó: Újbuda Közterület-Felügyelet / Facebook

Razzia közepén tört ki a tömegverekedés

A Kelenföldi pályaudvar környékén zajló fokozott közbiztonsági ellenőrzés kellős közepén szabadultak el az indulatok az Etele téren, ahol a közterület-felügyelőknek egy erőszakos tömegverekedés résztvevőit kellett megfékezniük. Az akcióban részt vevő járőrök a felek szétválasztása után a XI. kerületi kapitányságon tettek vallomást, miközben a rendőrök elszállították az elkövetőket, a mentők pedig ellátták a sérülteket. A hatóságok kiemelték, hogy az eset egy tervezett, kéthetes tisztasági és biztonsági akció keretében történt, amelynek célja éppen az aluljárók és a buszpályaudvar környékének rendbetétele.

Miközben az Etele téri eseményeknél a rendfenntartók határozott fellépése akadályozta meg a további erőszakot, egy másik megrázó bűnügyben a vádlott édesanyja szólalt meg, aki szerint fia nem egy hidegvérű gyilkos, hanem egy tragikus konfliktus áldozata.

 

