Még Osváth Zsoltnak áll feljebb, feljelentette Tóth Gabit

Osváth Zsolt és Tóth Gabi között régóta feszült a viszony, de a köztük lévő konfliktus az utóbbi időben ismét kiéleződött. A tartalomgyártó és az énekesnő többször üzengetett már egymásnak a közösségi médiában, és interjúkban is szóba került a vita. Osváth több videójában bírálta az előadót. Tóth Gabi szerint ezek a megszólalások komoly károkat okoztak a pályáján. Ő egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy Zsolt szerinte valótlan állításokat terjesztett róla, és emiatt több munkalehetőségtől is elesett. Azt sem érti, hogy egy valóságshow-ból ismert szereplő milyen alapon kritizálja az ő szakmai életútját – írta meg a Blikk.

2024.08.27. Budapest Sajtótájékoztató keretein belül mutatták be a TV2 új műsorának a Sztárban sztár All Starsnak zsúritagjait és versenyzőit, Budapesten, 2024.07.27-én. Képen: Tóth Gabi.

Legutóbb a Békemeneten futottak össze, ahol Zsolt videót készített, és több résztvevőt is megszólított, köztük Tóth Gabit is.

Azt mondtad, hogy miattam nem kapsz munkát…"

– ezzel nyomta a mikrofont Gabi orra alá, amitől az énekesnő és a párja, Papp Máté Bence is kiborult.

Elérted, amit szerettél volna, tönkretettél majdnem. Úgy nekem estél és olyan méltatlan módon kezdtél el engem szétszedni, gúny tárgyává tenni, hogy munkákat mondtak le. Nem volt alapja. Az embertársával az ember egy bizonyos szint alá nem megy, de te ezt meglépted velem!"

– utalt Zsolt korábbi éles hangvételű kritikáira a TV2 sztárja.

A beszélgetés egyre feszültebb lett, az énekesnő pedig erősen felindult állapotban reagált a felvetésekre.

A vita akkor éleződött ki igazán, amikor a videós egy zsarolási ügyet hozott szóba, amelyben az állítása szerint az énekesnő neve is felmerült.

Gabi, szerinted az oké, hogy valakit felbérelsz, hogy megzsaroljon? Az szerinted egy korrekt dolog? Amiből rendőrségi eljárás van jelenleg"

– tette fel a kérdést, melyen láthatóan meglepődött az énekesnő, és kikérte magának a vádakat.

Kit béreltem föl? Hazugság, kikérem magamnak! Zsolt, ez nem igaz, nézz a szemembe, ez nem igaz. Hazugság, senkit nem béreltem fel. Gyűlölöm, amikor hazugsággal vádolnak. Ki fizet neked ezért pénzt?"

– ordított felháborodva a sztár.

Zsolt a videóban arról beszélt, hogy 2024-ben feljelentést tett egy zsarolási-ügy miatt, amely szerinte Tóth Gabihoz köthető és propagandázott is egyet a "jóképességű".