Az ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki idén februárban Kecskeméten fekete színű festékszóró sprével fújta le egy traffipaxot tartalmazó doboz védőüvegét, hogy így akadályozza annak működését. Terve rövid távon sikeresnek bizonyult, mert a rongálás következtében a sebességmérő készülék időlegesen nem tudta ellátni funkcióját – írja az Ügyészség.hu.

A telepített traffipaxok jelentősen csökkentik a gyorshajtók számát Fotó: pillusztráció/Police.hu

Nagyon haragudhatott a traffipaxra

A férfi korábban talán több bírságot is összegyűjthetett a sebességmérőnek köszönhetően, valamiért ugyanis nagyon a bögyében volt a készülék. Első akciója után két nappal ismét lefújta ugyanannak a doboznak a védőüvegét, ám ekkora a traffipaxot már kivették a helyéről. Második cselekményét viszont egy biztonsági kamera rögzítette.

A Kecskeméti Járási Ügyészség a férfit információs rendszer megsértésének bűntettével vádolja, vele szemben – tárgyalás nélküli eljárásban – pénzbüntetés kiszabására tett indítványt. Bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

Tízmilliárdok folytak be a bírságokból

Magyarországon 2025-ben újabb mérföldkőhöz érkezett a közúti szabálysértések büntetési statisztikája. A rendőrség 912 259 gyorshajtásos bírságot szabott ki a járművezetők és üzembentartók ellen, a bírság összege pedig meghaladta az 50 milliárd forintot.

Kedvezőbb közlekedésbiztonsági adatok jellemezték a tavalyi évet

Jelentősen csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma, és jóval kevesebben vesztették életüket az utakon. A statisztikák szerint 2025-ben összesen 454 halálos áldozata volt a közlekedési baleseteknek, ami az elmúlt hetven év második legalacsonyabb adata.