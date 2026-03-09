Benzinkúti tragédia: az apa tolatás közben gázolta halálra négyéves kisfiát

Négyéves kisfiú halt meg egy szlovákiai benzinkúton történt balesetben. A tragédia körülményeit a rendőrség még vizsgálja, egyelőre csak a halálos kimenetel tényét erősítették meg – írja a Bors a Paraméterre hivatkozva.

Felfoghatatlan tragédia: a saját apja ütötte el a négyéves kisfiút a benzinkúton

Fotó: Illusztráció (David Tomaseti/Unsplash)

Benzinkúti tragédia Vágújhely közelében

A baleset egy Vágújhely (Nové Mesto nad Váhom) melletti benzinkúton történt. Az eddigi információk szerint a járművet a kisfiú édesapja vezette, aki manőverezés közben ütötte el a gyermeket.

A kisfiú sérülései rendkívül súlyosak voltak, az életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt.

A mentők és pszichológusok is a helyszínre érkeztek

A tragédia után az édesapát a mentőszolgálat és pszichológusok vették gondozásba. Az eset körülményei megrázták a helyszínen tartózkodókat is.

A történtekről a Paraméter számolt be.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit

A halálesetet Petra Klenková, a Szlovák Rendőrség kerületi szóvivője is megerősítette. Elmondta, hogy a baleset pontos körülményeit és a felelősség mértékét jelenleg is vizsgálják.

A hatóságok szerint az ügy érzékenysége miatt további részleteket egyelőre nem közölnek.

Megrázó tragédia Óbudán: diákját gyászolja egy budapesti elitiskola

Egy budapesti középiskola közösségét megrázó eset történt a napokban. A tragédia egy gimnazistát sújtott, aki kizuhant a nagymamája emeleti lakásának ablakából.