Benzinkúti tragédia: az apa tolatás közben gázolta halálra négyéves kisfiát

Négyéves kisfiú halt meg egy szlovákiai benzinkúton történt balesetben. A tragédia körülményeit a rendőrség még vizsgálja, egyelőre csak a halálos kimenetel tényét erősítették meg – írja a Bors a Paraméterre hivatkozva.
Benzinkúti tragédia Vágújhely közelében
A baleset egy Vágújhely (Nové Mesto nad Váhom) melletti benzinkúton történt. Az eddigi információk szerint a járművet a kisfiú édesapja vezette, aki manőverezés közben ütötte el a gyermeket.
A kisfiú sérülései rendkívül súlyosak voltak, az életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt.
A mentők és pszichológusok is a helyszínre érkeztek
A tragédia után az édesapát a mentőszolgálat és pszichológusok vették gondozásba. Az eset körülményei megrázták a helyszínen tartózkodókat is.
A történtekről a Paraméter számolt be.
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit
A halálesetet Petra Klenková, a Szlovák Rendőrség kerületi szóvivője is megerősítette. Elmondta, hogy a baleset pontos körülményeit és a felelősség mértékét jelenleg is vizsgálják.
A hatóságok szerint az ügy érzékenysége miatt további részleteket egyelőre nem közölnek.
