Szörnyű tragédia: a 9. emeletről zuhant le egy kisgyermek

Egy ötéves gyermek zuhant ki a tömbház kilencedik emeletéről, a mentősök sem tudták megmenteni az életét. A tragédia körülményeit már az ügyészség vizsgálja.
Egy pillanat alatt történt a végzetes baleset, melynek során egy kisgyermek kizuhant egy tömbház erkélyéről. A tragédia sokkolta a környéket, a mentősök minden erőfeszítésük ellenére sem tudták megmenteni az életét – írja a Bors a Maszolra hivatkozva.

Fotó: Illusztráció (Mártonfai Dénes/TEOL)

Tragédia: a 9. emeletről zuhant le a gyermek

A hatóságokat a 112-es segélyhívóra érkezett bejelentés után riasztották az esethez. A helyszínre érkező mentősök azonnal megkezdték az életmentést.

Az újraélesztés hosszú percekig tartott, azonban a gyermek sérülései olyan súlyosak voltak, hogy már nem lehetett segíteni rajta, a helyszínen halottnak nyilvánították.

Vizsgálják a körülményeket

A tragédia Bukarest 1. kerületének egyik lakótelepi tömbházában történt, ahol az első információk szerint a gyermek a 9. emeleti lakás erkélyéről zuhant le. 

Az ügyben a bukaresti ügyészség a társhatóságokkal közösen próbálja kideríteni, pontosan mi vezetett a végzetes balesethez.

A rendőrség és a szakemberek is hangsúlyozzák, hogy az ilyen esetek megelőzése érdekében kiemelten fontos a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazása a magasban lévő lakásoknál.

A negyedikről zuhant ki egy gyerek Tökölön

Mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani azt a gyermeket, aki kizuhant egy negyedik emeleti lakásból Tökölön. A gyermek, akinek édesapja éppen közértben volt, egyedül volt a lakásban, felmászott az ablakba, és kizuhant. Ide kattintva olvashat részleteket a súlyos balesettel kapcsolatban.

 

