Szörnyű tragédia: a 9. emeletről zuhant le egy kisgyermek

Egy pillanat alatt történt a végzetes baleset, melynek során egy kisgyermek kizuhant egy tömbház erkélyéről. A tragédia sokkolta a környéket, a mentősök minden erőfeszítésük ellenére sem tudták megmenteni az életét – írja a Bors a Maszolra hivatkozva.

Tragédia a lakótelepen: ötéves kisgyerek zuhant le a 9. emeletről

A hatóságokat a 112-es segélyhívóra érkezett bejelentés után riasztották az esethez. A helyszínre érkező mentősök azonnal megkezdték az életmentést.

Az újraélesztés hosszú percekig tartott, azonban a gyermek sérülései olyan súlyosak voltak, hogy már nem lehetett segíteni rajta, a helyszínen halottnak nyilvánították.

Vizsgálják a körülményeket

A tragédia Bukarest 1. kerületének egyik lakótelepi tömbházában történt, ahol az első információk szerint a gyermek a 9. emeleti lakás erkélyéről zuhant le.

Az ügyben a bukaresti ügyészség a társhatóságokkal közösen próbálja kideríteni, pontosan mi vezetett a végzetes balesethez.

A rendőrség és a szakemberek is hangsúlyozzák, hogy az ilyen esetek megelőzése érdekében kiemelten fontos a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazása a magasban lévő lakásoknál.

