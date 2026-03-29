Szívszorító tragédia: először adott vért, de többé már nem lesz rá lehetősége

Egy átlagos napnak indult, senki sem gondolta, hogy tragédia következik. Egy olasz apa, Paolo Accorroni múlt szombaton adott vért, majd hazatért családjához. Eleinte csak gyengeséget érzett, amit a hozzátartozók természetes reakciónak gondoltak, írta a Borsonlne.hu.

Paolo Accorroni mindig a lelátón buzdította kedvenc csapatát – a tragédia ellenére futballrajongó marad mindenki emlékezetében

A tragédia örökre hiányt hagyott a lelátón

Amikor pihenni tért a vérvétel után, hirtelen rosszul lett és összeesett a házban.

A mentők gyorsan kiértek és negyven percig próbálták újraéleszteni, miközben a felesége és négy gyermeke kétségbeesetten nézte végig az eseményeket. Minden erőfeszítés hiába volt, az apa már nem ébredt fel.

A filottrano-i közösség egyik kedvelt tagját veszítették el. Luca Paolorossi polgármester megható szavakkal búcsúzott:

Emlékezni fogunk rá, mint a Vallesina lelkes olvasójára, aki még a vereségek után is támogatta szeretett focicsapatát, és gyakran írt szellemes, de sosem túlzó megjegyzéseket. Jó utat, Paolo.

A helyi futballklub is megemlékezett róla:

Mindannyian sokkban vagyunk. Paolo egy csodálatos ember volt.

A klub közleménye külön kiemelte:

Annyi idegenbeli utazás és mérkőzés együtt – mindig ott volt a lelátón mosollyal és elszántsággal.

A tragédia leginkább a családot sújtotta, négy gyermek maradt apa nélkül egyik napról a másikra. A férfit kedden helyezték végső nyugalomra, miközben a szerettei és a helyi közösség próbálják feldolgozni a történteket.

A közelmúltban nem ez volt az egyetlen szívszorító esemény, amely családokat rázott meg Európában. Az olasz apa első véradása után hirtelen életét vesztette, március elején pedig Szlovákiában, a Selmecbányai járás egyik falujában egy egyéves kisgyermek vesztette életét a családi ház kertjében lévő tóban.