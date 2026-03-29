európában

Szívszorító tragédia: először adott vért, de többé már nem lesz rá lehetősége

Paolo Accorroni, a filottrano-i futballrajongó, véradás után hirtelen összeesett és meghalt otthonában. A családja, négy gyermeke és felesége tehetetlenül nézte végig az utolsó perceket. Ez a tragédia teljesen megváltoztatta mindennapjaikat, miközben a közösség és a helyi futballklub emlékei szerint Paolo mindig ott volt, mosollyal a lelátón.
Egy átlagos napnak indult, senki sem gondolta, hogy tragédia következik. Egy olasz apa, Paolo Accorroni múlt szombaton adott vért, majd hazatért családjához. Eleinte csak gyengeséget érzett, amit a hozzátartozók természetes reakciónak gondoltak, írta a Borsonlne.hu.

Paolo Accorroni mindig a lelátón buzdította kedvenc csapatát – a tragédia ellenére futballrajongó marad mindenki emlékezetében
Fotó:  Unsplash

A tragédia örökre hiányt hagyott a lelátón

Amikor pihenni tért a vérvétel után, hirtelen rosszul lett és összeesett a házban.

A mentők gyorsan kiértek és negyven percig próbálták újraéleszteni, miközben a felesége és négy gyermeke kétségbeesetten nézte végig az eseményeket. Minden erőfeszítés hiába volt, az apa már nem ébredt fel.

A filottrano-i közösség egyik kedvelt tagját veszítették el. Luca Paolorossi polgármester megható szavakkal búcsúzott:

Emlékezni fogunk rá, mint a Vallesina lelkes olvasójára, aki még a vereségek után is támogatta szeretett focicsapatát, és gyakran írt szellemes, de sosem túlzó megjegyzéseket. Jó utat, Paolo.

A helyi futballklub is megemlékezett róla:

Mindannyian sokkban vagyunk. Paolo egy csodálatos ember volt.

A klub közleménye külön kiemelte:

Annyi idegenbeli utazás és mérkőzés együtt – mindig ott volt a lelátón mosollyal és elszántsággal.

A tragédia leginkább a családot sújtotta, négy gyermek maradt apa nélkül egyik napról a másikra. A férfit kedden helyezték végső nyugalomra, miközben a szerettei és a helyi közösség próbálják feldolgozni a történteket.

A közelmúltban nem ez volt az egyetlen szívszorító esemény, amely családokat rázott meg Európában. Az olasz apa első véradása után hirtelen életét vesztette, március elején pedig Szlovákiában, a Selmecbányai járás egyik falujában egy egyéves kisgyermek vesztette életét a családi ház kertjében lévő tóban.

 

