Felfoghatatlan tragédia: egy tóban találták meg a hétéves kislány holttestét

A Bors beszámolója szerint hétfő délelőtt a dél-yorkshire-i rendőrséget riasztották, mert eltűnt a mindössze hétéves Nyla May Bradshaw. A segélyhívás 9:50-kor érkezett és a rendőrök azonnal megkezdték a kutatást, sajnos ekkor még nem tudták, milyen tragédia várja őket.

Az Owston Hall golfpálya tavából előkerült Nyla May Bradshaw, a mindössze 7 éves holtteste, ami a hétfői tragédia szomorú bizonyítéka

Fotó: GoFundMe

Holttest a tóban: hogyan történhetett meg a tragédia?

A hatóságok drónokkal és rendőrségi helikopterrel pásztázták át a környéket, hogy megtalálják a gyermeket. Sajnos a remény hamar szertefoszlott.

A tragédia végső bizonyítéka az Owston Hall golfpálya egyik vízgyűjtő tavában került elő:

itt találták meg a holttestét.

Az életmentők azonnal megpróbálták újraéleszteni, de minden küzdelmük hiábavalónak bizonyult.

A gyászoló édesanya, Hayley Beardsley, a közösségi médiában búcsúzott kislányától:

Megszakad a szívem, hogy ezt kell írnom, de a mai napon elveszítettük gyönyörű lányunkat, Nyla May Bradshaw-t. Ő volt az egész világunk, tele szeretettel, nevetéssel és a legragyogóbb mosollyal, ami bármilyen szobát bevilágított.

Az anya szerint kislánya egyszerűen nem ide, a földi sárba való volt:

Örökké hétéves maradsz, kicsi lányom. Ez nem a búcsú, hanem csak annyi: addig is, amíg újra találkozunk. Túl különleges voltál a Földre. Fuss most már szabadon, gyönyörű kislányom!

Még mindig rengeteg kérdés

Nyla autista volt és nem beszélt. A tragédia idején nem a szülei felügyelete alatt állt.

Charlotte, a család közeli barátja így emlékezett rá:

„A legjobb barátnőm lánya volt, a mi imádott kislányunk. Gyönyörű volt.”

A család most a temetés költségeire gyűjt, miközben a rendőrség szakértőkkel vizsgálja, hogyan történhetett ez meg.

Hasonló tragédia történt nemrég Szlovákiában is: a Selmecbányai járás egyik falujában egy egyéves kisgyermek a családi ház kertjében lévő tóba esett. A mentők azonnal próbálták újraéleszteni, de sajnos a baleset végzetesnek bizonyult.