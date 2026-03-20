Elképesztő: saját traktora gázolta halálra a mőcsényi gazdát

Végzetes mezőgazdasági baleset történt csütörtök reggel a Tolna vármegyei Mőcsény külterületén. Egy elszabadult traktor okozott olyan súlyos sérüléseket vezetőjének, hogy az életét a mentőszolgálat munkatársai sem már tudták megmenteni – adta hírül a Teol.hu.

Vezetője mulasztása miatt szabadulhatott el a traktor

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a balesetet egy szerencsétlen döntéssorozat idézte elő.

Egy 56 éves grábóci férfi a szőlőkhöz érve megállt a járművel, de a motort nem állította le és a féket sem rögzítette. Kiszállt, hogy kinyisson egy kaput, ám időközben a traktor hátrafelé gurulni kezdett. Több tárgynak nekiütközött, amitől bebicskázott, és a bal oldalára dőlt. A férfi valószínűleg megpróbálta megállítani vagy megfékezni a járművet, ekkor szenvedett halálos sérülést”

– nyilatkozta a Tolna vármegyei hírportálnak Debreceniné Farkas Edit, a rendőrség sajtószóvivője.

A traktoros a helyszínen meghalt

A balesethez kivonuló tűzoltóknak az oldalára borult vontató alá szorult sofőrt speciális eszközökkel: emelőpárna és feszítővágó segítségével sikerült kiszabadítaniuk. A kimentést követően azonnal átadták a sérültet a mentőknek, azonban az életét már nem tudták megmenteni. A traktort ezután daru és csörlő alkalmazásával állították a kerekeire.

Rutinos gépkezelő volt az elhunyt gazda

A környékbelieket megdöbbentette a férfi halála. Többek szerint a középkorú áldozat gyakorlott gépkezelő volt, aki hosszú évek óta balesetmentesen végezte munkáját, így végzetes mulasztása mindenkit váratlanul ért.

Részegen vezetett a traktorsofőr a Józan dűlőnél

Az ügyben ittas vezetés miatt indult eljárás, miután egy férfi fűnyíró traktorral szenvedett balesetet Szekszárd határában, a Józan dűlő közelében. A jármű mögé egy kézikocsi is volt kapcsolva, amin két utas tartózkodott.