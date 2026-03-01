Hírlevél
traktor

Traktorbaleset Szekszárdon: mentőhelikopter érkezett a felborult járműhöz – videóval

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Súlyos közlekedési baleset történt Tolna vármegyében, ahol egy munkagép borult fel a dűlőúton. A traktorbaleset miatt mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, miután a jármű a pótkocsival együtt az oldalára fordult. A hatóságok azonnal megkezdték a műszaki mentést.
traktorkatasztrófavédelemhatóságokmentőhelikopterbalesetmentő

Felborult egy traktor és a hozzá kapcsolt pótkocsi Szekszárdon, a Gesztenyésen, a Józan dűlő közelében. A traktorbaleset során a jármű az oldalára fordult, ami miatt a hatóságok azonnali beavatkozására volt szükség. A Teol.hu számolt be a súlyos esetről.

traktorbaleset
Mentőhelikoptert riasztottak a szekszárdi traktorbalesethez
Fotó: Illusztráció: (SCOTT OLSON/GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A traktorbaleset a Gesztenyésen történt

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a baleset a Gesztenyés városrészben következett be. Szekszárd hivatásos tűzoltói a helyszínre érkezve áramtalanították a járművet, és megkezdték a műszaki mentést.

A sérültek állapota miatt mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ami arra utal, hogy a baleset súlyos következményekkel járhatott.

A hatóságok vizsgálják a szerencsétlenség körülményeit.

Elhunyt a táplánszentkereszti traktoros

Amint arról az Origo is beszámolt, Táplánszentkereszten egy traktor hirtelen letért az útról és az árokban állt meg. A sofőrnél szinte azonnal megkezdték az újraélesztést. Hamar kiderült, hogy a férfinak leállt a szíve vezetés közben, ezért következett be a baleset. A katasztrófavédelem munkatársai gyorsan kiszabadították a sofőrt a vezetőfülkéből, majd a mentősök azonnal ellátták és igyekeztek stabil állapotba hozni. A Vaol.hu vasárnap közölte a szomorú hírt, hogy az 55 éves traktoros minden orvosi igyekezet ellenére a kórházban elhunyt.

 

