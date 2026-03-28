Trollhadsereg: afrikai és ázsiai profilok lepték el a kormány videóját

Szombaton a kormány hivatalos videót tett közzé egy nemzetbiztonsági ügyről. A trollhadsereg rövid időn belül megjelent a felvétel alatt, és elárasztotta a kommentmezőt – írja a Mandiner.

A videó közzététele után akcióba lépett a fizetett trollhadsereg

Trollhadsereg lepték el a kormány videóját

A YouTube-ra feltöltött, titkosítás alól feloldott videó részleteket mutat be az Alkotmányvédelmi Hivatal munkájából. A felvételen olyan meghallgatások láthatók, amelyek során egy, korábban a Tisza Párt közelében dolgozó informatikust hallgattak ki.

A nyilvánosságra hozott információk egybecsengenek a Nemzetbiztonsági Bizottság korábbi tájékoztatásával, és cáfolják a Direkt36 állításait.

Szabó Bence ügye után indult be a kommentáradat

A videó megjelenése után különösen feltűnővé vált a kommentmező aktivitása, miután nyilvánosságra került, hogy Szabó Bence korábbi állításai nem feleltek meg a valóságnak. Az ügy az elmúlt napokban jelentős visszhangot váltott ki, és több platformon is intenzív reakciókat generált.

Ezzel párhuzamosan jelentek meg tömegesen a külföldinek tűnő profilok is a kormány videója alatt, ami sokak szerint nem lehet véletlen egybeesés.

Gyanús profilok jelentek meg tömegesen

Olyan, Magyarországhoz nehezen köthető nevek, mint például Gravis Masika vagy Betty Esumobi, rövid idő alatt nagy számban kezdtek reagálni a tartalomra.

A kommentek jelentős része nevető emojikból állt, és sok esetben érdemi hozzászólás nélkül jelent meg. A profilok aktivitása és mintázata alapján felmerült a gyanú, hogy szervezett vagy automatizált működés állhat a háttérben.

A közösségi médiában nem ritka az ilyen jelenség, amikor egy-egy érzékeny témájú tartalom alatt hirtelen megnő az idegen profilok aktivitása.

A mostani eset különösen azért keltett figyelmet, mert közvetlenül egy olyan videó után történt, amely fontos nemzetbiztonsági kérdéseket érint.

Egyelőre nem ismert, hogy pontosan mi áll a jelenség hátterében, de a történtek további kérdéseket vetnek fel a közösségi felületek működésével kapcsolatban.

