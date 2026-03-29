Tűz pusztított a Marina parton, kiégett egy 9. emeleti lakás – videóval

Vasárnapra virradó éjszaka kigyulladt egy 9. emeleti lakás a főváros XIII. kerületében, a Danubius utca 6. szám alatt. A tűz a társasház legfelső szintjén, egy penthouse lakásban tombolt. A lángokat hajnalra eloltották, személyi sérülés nem történt, az alatta lévő lakások azonban beáztak az oltási víz miatt – tájékoztatta a Blikket egy olvasójuk.

Marina parton tombolt a tűz, a lakás kiégett

Videón a luxusingatlanban tomboló tűz

Az olvasó egy felvételt is eljuttatott a laphoz, ezen jól látszik, ahogy a lángok kicsapnak az erkélyre.

