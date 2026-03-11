Érdekes dolgok derültek ki az életéért küzdő legendás lemezlovasról

Három hete került kórházba Liszeckij László, miután súlyos égési sérüléseket és gerinctörést szenvedett. A Budakeszi található munkásszállón történt gázrobbanás után tűz ütött ki az épületben. A 73 éves egykori lemezlovas úgy érezte, menekülnie kell a második emeleti albérletből, ezért a mélybe ugrott.
Ez történt februárban
A Pest vármegyei Budakeszin lévő Zichy Péter utcában álló munkásszállóként üzemelő sorházban bekövetkező gázrobbanás pillanatok alatt lángtengerbe borította az épületet február 13-án. A lakók többsége még az igazak álmát aludta. A katasztrófavédelem emberei megfeszített munkával 47 embert menekítettek ki a lángokból, de a tragédiát így sem lehetett elkerülni. A födém leszakadása és a megfékezhetetlen tűz négy emberéletet követelt. Hárman a romok között lelték halálukat, a negyedik áldozat pedig a kórházban, a szakszerű orvosi ellátás ellenére belehalt a sérüléseibe.
Akárcsak a fia, barátai is abban reménykednek, hogy felépül a segítőkész, jó ember. A Magneoton kiadó vezetője abból az időből ismeri „Liszit", amikor táncosként dolgozott, és számos közös emléket őriz róla.
1979-ben én nyertem az első diszkótáncversenyt, amely után Liszeckij a partneremmel együtt körbevitt az egész országban. Jó kis programot rakott össze, amely során ő diszkózott, mi felléptünk, és levetítette a legendás Szombat esti láz című filmet John Travoltával. Azt ő hozta be az országba, ahogy rengeteg másik filmet is, amelyeket hangalámondással fordított le. Mindig nagyvonalú, korrekt üzleti partner volt, soha nem engedett például fizetni, minden fogyasztást ő állt, pedig gázsit kaptunk a fellépésért"
– így idézte fel a régi szép időket Joós István a Blikknek, és egy különleges történetet is elmesélt, amelyben Liszeckij László mellett Zámbó Jimmynek is volt szerepe.
A Margit diszkóban játszott, és én ott hallottam először a Take My Heart című dalt Jacky Jamestől, ő hozta be ezt Magyarországra. Ez így még talán nem sok mindenkinek mond valamit, de az már igen, hogy ez Zámbó Jimmy Nézz le rám, ó Istenem című hatalmas slágerének az eredetije. Itt hallottam ezt először, majd adtam oda Jimmynek, hogy énekelje fel"
– közölte Joós István rámutatva, az életéért küzdő lemezlovas mennyire jól tudta, mi kell az embereknek.
Hihetetlen mennyiségű filmet fordított és mondott alá. Ő akkor Németországban volt, onnan küldte ezeket haza. Iszonyatosan nagy piaca volt ezeknek, még akkor is, ha a hangsávra rávett hangalámondás miatt másolni kellett a kazettát, amely rontott a minőségén. Így is mindenki boldogan vette a filmeket"
– nevetett a szakember.
Egykori kollégája is drukkol a tűzben megégett barátja gyógyulásának
Baráz Miklós is jól ismeri Liszeckijt: ma már könyvkiadással foglalkozik, de a nyolcvanas években azok közé a lemezlovasok közé tartozott, akik a hatvanas évek közepétől, végétől kezdve hosszú időn át szórakoztatták a rendszerváltás előtti években bulizó magyar fiatalokat.
Én voltam a magyar diszkósok szakszervezetének első vezetője, és Liszi is egyike volt azoknak, akiket képviseltem. Volt 13 magyar lemezlovas, Arató, Cintula, Dévényi, B. Tóth, Liszeckij, akik ORI-engedéllyel rendelkező műsorvezetőként, konferansziéként is dolgozhattak. Liszi egyébként nagyon jó latinos bulikat csinált, ő volt az egyetlen, aki ebben a stílusban tolta”
– idézte fel Baráz Miklós, aki elmondta, hogy az elmúlt időszakban is tartották a kapcsolatot.
Dolgozott nekem, a cégem reklámjait, az internetes megjelenését készítette, ezen a területen tevékenykedett az utóbbi években”
– tette hozzá a könyvkiadó, akit mélyen megrázott a baleset híre, ugyanakkor bízik benne, hogy Liszi felépül a súlyos sérüléseiből.
